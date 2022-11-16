Некачественный масляный фильтр может нанести очень серьезный урон двигателю. В видео ниже мастер-техник Toyota показывает, какие последствия может иметь использование некачественных запчастей.

Масляный фильтр, пожалуй, одна из самых простых частей автомобиля. Никто не пытается уделять им много внимания, поскольку мы предполагаем, что один очень похож на другой, и их меняют всякий раз при замене масла. Но знаете ли вы, что поддельные масляные фильтры существуют и действительно становятся реальной проблемой для владельцев автомобилей?

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Звучит почти как плохая шутка, но реальность далека от этого. TCCN Automotive Inc. подробнее рассказывает об этом в недавнем видео на YouTube об автомобиле клиента, который столкнулся с этой достаточно серьезной проблемой.

Как сообщается в видео, Toyota Highlander 2008 года выпуска с одним владельцем и хорошей историей технического обслуживания привезли в их магазин с очень броским шумом из верхней части двигателя.

Хотя это, как известно, слабая сторона 3,5-литрового V6 Toyota, вызванная проблемами с механизмами переменного газораспределения, которые чаще всего вызваны низким давлением масла, в этом случае было нечто большее. На исследуемом транспортном средстве TCCN обнаружил, что VVT-i на задней части двигателя вообще не функционирует, что указывает на необходимость капитального ремонта со значительной разборкой.

Перед началом работы должно быть проверено масло и фильтр. Как видно на видео, они были в шоке, обнаружив, что внутренний материал масляного фильтра полностью утратил структурную целостность и фактически развалился. Считается, что установленный масляный фильтр был подделкой, а TCCN демонстрирует, как выглядит использованный оригинальный фильтр.

Из-за неисправности фильтра двигатель не мог создать надлежащего стабильного давления масла, что привело к тому, что система VVT-i не могла функционировать должным образом. Владельцу транспортного средства казалось, что система получила серьезные повреждения, поскольку течь сначала исчезла после замены масла и фильтра, после некоторой работы вернулась. TCCN заявляет, что они посоветовали клиенту продолжать работать, следя за звуком, и что они будут исследовать дальше, если ситуация ухудшится.

Клиент сообщил им, что подходящий масляный фильтр был приобретен у надежного источника. Но, пожалуй, единственным надежным источником получения оригинальных запчастей Toyota является дилерский центр Toyota, а этот фильтр там не был приобретен. В конце концов это небольшое упущение привело к тому, что автомобилю понадобился достаточно дорогой ремонт.