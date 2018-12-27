Рік що минає виявився багатим на події для українських автомобілістів. Він запам’ятається прийняттям кількох важливих законів для водії. Зокрема, документом про регулювання правил паркуванні та легалізацією автомобілів на іноземній реєстрації.

Цьогоріч також посилили контроль на дорогах – підвищили штрафи за перевищення швидкості, почали встановлювати відеокамери, а поліція знову користується радарами.

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Набрали чинності зміни, які обмежують у населених пунктах швидкість із 60 до 50 км/год. Місцеві ради мають право самостійно окреслювати ділянки, на яких швидкість може бути вищою. Наприклад, у столиці є декілька таких вулиць. Зокрема, на проспектах Перемоги, Бажана, Ватутіна, Кільцевій дорозі, бульварі Перова з 1 квітня до 1 листопада можна розганятися до 80 км.

З січня 2018-го скасували податок на додану вартість і акциз для електромобілів. У грудні депутати продовжили норму ще на 4 роки.

Завдяки пільгам від початку року українці зареєстрували більше 9,5 тис. електромобілів. Це вдвічі більше, ніж за весь минулий рік. Найпопулярніші – японський Nissan (72%), американська Tesla (5%) і німецький BMW (5%). Середній вік ввезених авто – 4,1 роки. Найбільше машин на електротязі у Києві – 5,2 тис., в Одеській – 2,8 тис. і Харківській областях – 2,1 тис.

Перше посвідчення не повертатимуть, якщо водія позбавили права керування. Спочатку поліцейські забирають посвідчення. Потім справу про вчинення правопорушення передають до суду. Він своєю постановою або позбавляє водія права керування, або ні. Якщо права позбавили, водій мусить знову навчатися в автошколі, складати іспит і пройти медогляд.

Людей в інвалідних візках прирівняли до учасників дорожнього руху. Раніше їх вважали пішоходами. Люди у колісних кріслах мають право рухатися тротуарами, пішохідними чи велосипедними доріжками. Їздити краєм проїзної частини дороги, вулиці чи узбіччям. Крісла мають бути обладнані світловідбивними елементами для руху вночі або за поганої видимості.

Закон, який регулює правила паркування, дозволив евакуацію автомобілів. До прийняття документу поліція не мала права карати порушника за неправильне паркування, якщо його немає на місці. Дозволялось евакуювати автомобілі тількі якщо вони суттєво перешкоджали руху.

У законі прописали 17 випадків евакуації, зокрема, паркування на трамвайних або залізничних коліях, пішохідних переходах, шляхопроводах, за 10 м від місця дорожніх робіт і на зупинці громадського транспорту. Поліція має право зафіксувати порушення на фото і відео, надіслати постанову про штраф рекомендованим листом (що правда не порушникові, а юридичному власнику авто). Сума штрафу – від 255 до 1,7 тис. грн.

Від осені поліція почала користуватися радарами TruCam. Патрульні стоять із радарами на небезпечних ділянках доріг міжнародного значення та у місцях з високим рівнем аварій. Зокрема, на трасах Київ-Чоп, Київ-Одеса, Київ-Ягодин, Одеса-Рені. Пристрій фіксує порушення на відстані 1 км. Робить фотознімок на відстані 70 м.

Патрульні вже винесли більше 8 тис. постанов про перевищення швидкості. Сума штрафів – понад 2,2 млн грн. Перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год – 255 грн. На 50 км/год – це 510 грн.

Набули чинності закони про легалізацію автомобілів на іноземній реєстрації. Документи №8487 і №8488 знижують акциз на ввезення нових і вживаних автомобілів.

Якщо авто розмитнять протягом 90 днів після набуття чинності закону, отримають знижку на акциз 50%. Загалом для розмитнення відведено 180 днів. Потім “євробляхерів” почнуть штрафувати. Штрафні санкції досить суворі.

За перевищення терміну перебування автомобіля в режимі тимчасового ввезення на 10-20 діб водій повинен заплатити штраф 17 тис. грн, за 30 діб – 85 тис. грн, більше місяця – 170 тис. грн або конфіскація.

Українцям знову приходитимуть “листи щастя”. Запрацював держстандарт, який регулює систему відеофіксації. Автоматично реєструють перевищення швидкості, проїзд на червоне світло світлофора, виїзд на зустрічні смуги, тротуари і пішохідні доріжки.

Нагаємо, що за новим законом винним у порушенні автоматично визнається юридичний власник транспортного засобу, а не водій, що був за кермом в момент скоєння правопорушення.