Уходящий год оказался богатым на события для украинских автомобилистов. Он запомнится принятием нескольких важных законов для водителя. В частности, документом о регулировании правил парковки и легализацией автомобилей на иностранной регистрации.

В этом году также усилили контроль на дорогах – повысили штрафы за превышение скорости, начали устанавливать видеокамеры, а полиция снова пользуется радарами.

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Ограничили скорость в населенных пунктах

Вступили в силу изменения, ограничивающие в населенных пунктах скорость с 60 до 50 км/ч. Местные советы имеют право самостоятельно очерчивать участки, на которых скорость может быть выше. Например, в столице есть несколько таких улиц. В частности, на проспектах Победы, Бажана, Ватутина, Кольцевой дороге, бульваре Перова с 1 апреля по 1 ноября можно разгоняться до 80 км.

Ввели льготы для электромобилей

С января 2018 года отменили налог на добавленную стоимость и акциз для электромобилей. В декабре депутаты продлили норму еще на 4 года.

Благодаря льготам с начала года украинцы зарегистрировали более 9,5 тыс. єлектромобилей. Это вдвое больше, чем за весь прошлый год. Самые популярные – японский Nissan (72%), американская Tesla (5%) и немецкий BMW (5%). Средний возраст ввозимых авто – 4,1 года. Больше всего машин на электротяге в Киеве – 5,2 тыс., в Одесской – 2,8 тыс. и Харьковской областях – 2,1 тыс.

Начинающим водителям не возвращают права

Первое удостоверения не будут возвращать, если водителя лишили права вождения. Сначала полицейские забирают удостоверение. Затем дело о совершении правонарушения передают в суд. Он своим постановлением или лишает водителя права вождения, или нет. Если права лишили, водитель должен снова учиться в автошколе, сдавать экзамен и пройти медосмотр.

Люди на инвалидных колясках могут ездить по дороге

Людей в инвалидных колясках приравняли к участникам дорожного движения. Раньше их считали пешеходами. Люди в колесных креслах имеют право двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам. Ездить краем проезжей части дороги, улицы или по обочине. Коляски должны быть оборудованы светоотражающими элементами для движения ночью или при плохой видимости.

Позволили эвакуацию авто

Закон, регулирующий правила парковки, позволил эвакуацию автомобилей. До принятия документа полиция не имела права наказывать нарушителя за неправильную парковку, если его нет на месте. Разрешалось эвакуировать автомобили только если они существенно препятствовали движению.

В законе прописали 17 случаев эвакуации, в частности, парковку на трамвайных или железнодорожных путях, пешеходных переходах, путепроводах, в 10 м от места дорожных работ и на остановке общественного транспорта. Полиция имеет право зафиксировать нарушение на фото и видео, прислать постановление о штрафе заказным письмом (что правда не нарушителю, а юридическому владельцу авто). Сумма штрафа – от 255 до 1,7 тыс. грн.

На дорогах появились радары

С осени полиция начала пользоваться радарами TruCam. Патрульные стоят с радарами на опасных участках дорог международного значения и в местах с высоким уровнем аварий. В частности, на трассах Киев – Чоп, Киев – Одесса, Киев – Ягодин, Одесса – Рени. Устройство фиксирует нарушение на расстоянии 1 км. Делает фотоснимок на расстоянии 70 м.

Патрульные уже вынесли более 8 тыс. постановлений о превышении скорости. Сумма штрафов – более 2,2 млн грн. Превышение скорости более чем на 20 км/ч – 255 грн. На 50 км/ч – это 510 грн.

Создали льготный механизм для растаможивания евроблях

Вступили в силу законы о легализации автомобилей на иностранной регистрации. Документы №8487 и №8488 снижают акциз на ввоз новых и подержанных автомобилей.

Если авто растаможат в течение 90 дней после вступления в силу закона, получат скидку на акциз 50%. Всего для растаможивания отведено 180 дней. Затем "евробляхеров" начнут штрафовать. Штрафные санкции достаточно строги.

За превышение срока пребывания автомобиля в режиме временного ввоза на 10-20 суток водитель должен заплатить штраф 17 тыс. грн, за 30 суток – 85 тыс. грн, больше месяца – 170 тыс. грн или конфискация.

Вернули "письма счастья"

Украинцам снова будут приходить "письма счастья". Заработал ГОСТ, регулирующий систему видеофиксации. Автоматически регистрируют превышение скорости, проезд на красный свет светофора, выезд на встречные полосы, тротуары и пешеходные дорожки. Следует отметить, что по новому закону виновным в нарушении автоматически признается юридический владелец транспортного средства, а не водитель, находившийся за рулем в момент совершения правонарушения.