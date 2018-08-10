Співробітник відомства, яке має відповідати за безпеку на українських дорогах, сам водив автомобіль у нетверезому стані. Це є одним з найгрубіших і найганебніших для будь-якого водія порушень.

Щодо завідувача відділом Миколаївського управління "Укртрансбезпеки" у Миколаївській області Сергія Мандрики складено протокол по ст. 130 Адмінкодексу України за керування автомобілем у нетверезому стані.

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Протокол щодо Мандрики був складений ще 3 серпня, проте факт цей ретельно приховувався і став відомий тільки зараз.



Як вдалося з'ясувати "Новинам-N", ситуація вийшла наступна. Близько 23.00 3 серпня Мандрика на службовому автомобілі Деу Ланос держномер АА54-44КН приїхав на габаритно-ваговий комплекс, розташований на трасі "Миколаїв-Ульянівка" у с. Гур'ївка. Коли відповідальний співробітник УТБ вийшов з автомобіля, чергові на ГВК поліцейські зафіксували у нього візуальні ознаки алкогольного сп'яніння.



Поліцейські запропонували Мандрику пройти огляд на предмет сп'яніння, однак, той відмовився. Тоді, відповідно до Закону, щодо нього було складено протокол за ст. 130 Адмінкодексу України "Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції".



Сам Сергій Васильович у телефонній розмові з кореспондентом "Новин-N" заявив, що був тверезим. Що ж стосується відмови пройти огляд, так це тому, що він, Мандрика, знає, що "тестери всі ці не пройшли перевірку...". І їхав він, мовляв, на автомобілі, "що належить другові", і на ГВК заїхав "випадково". Ще Мандрика стверджував, що страждає на гіпертонічну хворобу, від чого у нього "очі завжди червоні" (майже як у Гоголя "... в дитинстві мамка його забила, і з тих пір від нього віддає трохи водкою").



Як би там не було, а адмінпротокол за ст. 130 Адмінкодексу щодо Мандрики вже переданий для розгляду в Інгульський (Ленінський) районний суд м. Миколаєва. Розгляд справи обіцяє бути цікавим – не часто в відношенні високопоставленого чиновника, та ще відповідального за безпеку на дорогах, складаються протоколи за найганебнішою для будь-якого нормального водія статтею Адмінкодексу.