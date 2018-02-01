Спочатку їх розділили і сказали, що ці автомобілі надто різні, а отже мають бути окремими моделями. Але вже у наступному поколінні їх знову зміксували у один. Здається, усе це придумав мсьє Ксав'є Пежо.

Компанія Citroen офіційно підтвердила, що наступні покоління C4 та C4 Cactus стануть єдиною моделлю. Таку заяву зробив продукт-менеджер компанії – Ксав’є Пежо.

"Нам потрібно було зменшити нашу лінійку до восьми моделей. Тому C4 та C4 Cactus зливаються в один", – сказав пан Пежо. Завдяки попиту на кросовери, майбутня лінійка Сітроен позбавиться моделі буде C4, а боротьбу за місце у сегменті вестиме C4 Cactus наодинці. Згідно з топ-менеджером Citroen, C4 Cactus показує кращі результати у продажах, тож виробник зробив ставку саме на цю модель.

Нагадаємо, що розробка нового покоління C4 Cactus вже ведеться, але інформації про модель поки що вкрай мало. До речі, Ксав’єр Пежо також зазначив, що новий кросовер буде менш агресивним і більше нагадуватиме хетчбек.

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