Американське аналітичне видання Consumer Reports оприлюднило черговий список автомобілів, складений на основі статистики від реальних власників.

Приймаючи рішення про вибір автомобіля для покупки, люди враховують велику кількість факторів. Одним з суттєвих аргументів може стати це дослідження, проеведене експертами Consumer Reports.

Нещодавно ми писали про рейтинг кращих вживаних автомобілів вартістю до 20 тисяч доларів, складений Consumer Reports. Цього разу експерти видання оцінили усі свіжі моделі, що є на ринку США. На основі дорожніх випробувань було складено рейтинг. Список, представлений нижче, включає по одній моделі у кожній категорії автомобілей, що отримали найнижчі оцінки.

Компактний кросовер – Jeep Compass

Якщо ви зупинили свій вибір на сегменті компактних кросоверів, Jeep Compass 2018 цілком міг привернути вашу увагу. Однак Consumer Reports вважає його найгіршим у своєму класі. Добре, що в нього чимало однокласників і обирати є з чого.

Середньорозмірний SUV – Jeep Wrangler

Знову ж таки Jeep виявився найгіршим серед протестованих кросоверів середнього розміру. Попередня модель Wrangler мала досить непогані оцінки, а от свіжа версія вийшла надто сирою. Принаймні так вважають експерти CR.

Великий SUV преміум-класу – Cadillac Escalade

Улюблена модель усіх хіп-хоп виконавців аналітикам Consumer Reports зовсім не сподобалась. Найбільших нарікань викликав рівень комфорту цього позашляховика. Також експерти вирішили, що третій ряд сидінь Escalade – найтісніший у цьому класі. Останньою краплею стали часті поломки автомобіля. Базова вартість автомобіля у США – близько $90 тисяч.

Компактний автомобіль преміум-класу – Lexus IS300

У списку основних конкурентів Lexus IS300 значаться BMW 3 серії, Audi A4, Mercedes-Benz C-Class і Jaguar XE. Виявилось, що IS – менш комфортний, енергоефективний та динамічний, ніж суперники.

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Компактний пікап – Toyota Tacoma

Навряд чи українського покупця зацікавить негативний відгук про Tacoma, котрий не представлений на нашому ринку, але CR вважає це авто, цитуємо "примітивним". Серед недоліків автомобіля експерти відмітили жорстку підвіску, погану керованість, погану шумоізоляцію та незручно низьке посадочне місце водія.

Компактний автомобіль – Fiat 500L

Жорстка підвіска, плоскі та надто “вертикальні” сидіння, а також низька оцінка у краш-тесті на лобове зіткнення – основні причини найнижчої позиції Fiat 500L у рейтингу CR. Експерти видання навіть використали епітет “недороблений”, описуючи цей автомобіль.

Середньорозмірний седан – Nissan Altima

З одного боку шкода, що український імпортер Nissan не поставляє цю модель до нашої країни, а з іншого, зважаючи на оцінку Consumer Reports, можливо, це й на краще. Хоча у більшості випадків оглядачі різних видань дають Altima непогані оцінки. Що не сподобалось CR, так це надмірно легке неінформативне кермо, заплутана інформаційно-розважальна система та трансмісія CVT, що "погіршує управління автомобілем у складних ситуаціях".

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