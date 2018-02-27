Аналітичне видання Consumer Reports опублікувало чергову вибірку на автомобілі, що допоможуть покупцям з обмеженим бюджетом обрати надійний автомобіль на вторинному ринку.

Американські експерти з аналітики автомобільного ринку обрали найнадійніші вживані автомобілі вартістю не більше 20 тисяч доларів. Усі авто у цьому рейтингу – не старші 10 років.

Рейтинг складено на основі даних соціологічного опитування, а також статистиці скарг клієнтів під час експлуатації. Тобто, в опублікований рейтинг потрапили дійсно надійні автомобілі, випущені в період з 2008 по 2017 рік. Як відзначають представники видання Consumer Reports, “після обширного дослідження можна стверджувати, що всі автомобілі нашого рейтингу мають надійність, набагато кращу, ніж середня”.

Автомобілі зі списку Consumer Reports поділені за класами, у кожному з яких є моделі, представлені виключно на північноамериканського ринку. Ми наводимо його повністю. У списку вказано марку та назву моделі, роки випуску, а в дужках – відповідну назву моделі на українському ринку, якщо вона є.

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Компактні авто

Honda Fit '09-13 (Jazz)

Kia Soul '10-16

Mazda3 '09-17

Pontiac Vibe '08-10 (не продається)

Scion xB '08-12, '15 (не продається)

Toyota Corolla '08-17

Toyota Matrix '08-10 (не продається)

Toyota Prius '08-15 (не продається)

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Середньорозмірні та повнорозмірні авто

Honda Accord '08-15

Mazda6 '09-15

Toyota Avalon '08-13

Toyota Camry '08-15

Бізнес-клас

Acura TL '08-10, '13 (не продається)

Acura TSX '08-14 (Honda Accord)

Infiniti G '08-11, '13 (купе, нині Q60)

Infiniti M '08, '11 (седан, нині Q70)

Lexus CT 200h '11-13

Lexus ES '08-12

Lexus GS '08, '10-11

Lexus LS '08

Mercedes-Benz E-Class '10-11

Спортивні авто



Scion FR-S '14-15 (Toyota GT86)

Subaru BRZ '14

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Універсали

Toyota Prius V '12-14 (не продається)

Toyota Venza '09-12 (не продається)

SUV

Acura RDX '09-10, '12 (не продається)

Honda CR-V '08-14

Lexus RX '08-10

Mazda CX-5 '13-15

Toyota 4Runner '08-09 (не продається)

Toyota Highlander '08-10 (не продається)

Toyota RAV4 '08-13

Toyota Sequoia '08 (не продається)

Пікапи

Honda Ridgeline '08-10 (не продається)

Toyota Tundra '08 (не продається)

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