Цей автомобіль - ніщо інше аніж Tesla Model S P100D. І бронювання майже не зменшило максимальний запас ходу автомобіля, як і його швидкість. А для бронемобіля швидкість - вкрай важлива.

Серед автомобілів преміум-класу часто зустрічаються броньовані лімузини та кросовери, але це, здається, вперше, коли армування встановили на електрокар.

Компанія International Armoring Corporation називає броньований Tesla Model S P100D найшвидшим куленепробивним автомобілем у світі. І це, безумовно, сильний аргумент для стимулювання продажів, адже швидкість для автомобілів такого типу не менш важлива, аніж рівень захищеності.

Автомобіль обладнано легким сучасним матеріалом Armormax. Загальна вага армування – 250 кг, що становить приблизно 11 відсотків ваги автомобіля. І хоча виробник бронювання не наводить данних про динамічні характеристики, можна припустити, що така прибавка у вазі не сильно змінила базові характеристики Model S – прискорення до сотні за 2,4 секунди та 250 км/год максимальної швидкості.

Armormax – ламіноване синтетичне волокно, що має міцність еквівалентну балістичній сталі при вазі на 80% нижчій за сталь. Використання цього матеріалу дозволило зробити бронювання автомобіля непомітним ані зовні, ані в середині.

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