Компанія Continental розробила датчик, який здатний вимірювати висоту і тиск пневматичної підвіски за допомогою ультразвуку. Офіційна презентація новинки відбудеться у вересні на 67-й виставці комерційного транспорту IAA в Ганновері.

Ультразвуковий датчик висоти і тиску (UHPS) дозволяє регулювати висоту транспортних засобів за допомогою електроніки, підвищуючи ефективність міського транспорту.

Читайте також: Британські вчені визнали жінок кращими водіями

• Вбудований датчик використовує ультразвук для вимірювання висоти і тиску

• Технологія для пневмобалонів забезпечує більшу безпеку і ефективність на дорозі

• Вирішення майбутніх проблем для трафіку в міських умовах

Електронне керування пневмобалонів економить енергію

Нова технологія датчиків мінімізує втрати енергії і підвищує ефективність, особливо для муніципальних автобусів. Водіям постійно доводиться налаштовувати висоту підвіски своїх автобусів протягом дня, щоб проїхати через "лежачих поліцейських", нерівності на дорозі та різницю висот на автобусних зупинках. До сих пір це, як правило, виконувалося водієм самостійно. Щоб опустити одну сторону автобуса на зупинці, повітря потрібно було повністю випустити з пневмобаллона. З датчиком UHP пневматичні пружини тепер регулюються автоматично.

Використовуючи ультразвук, датчик вимірює поточну висоту і тиск в пневматичній ресорі і відправляє значення в електронний блок управління, який автоматично відкриває або закриває клапани пневмобалону. Необхідні значення попередньо задаються в електронному блоці управління, щоб водій міг заздалегідь вибрати алгоритм управління пневмобалонами, в залежності від того, маршрут проходить в місті або по автостраді. Постійний зв'язок між блоком управління і пневмобалонами дозволяє підтримувати задану висоту підвіски, не реагуючи на кожну ямку. Це дозволяє точно визначити висоту і необхідний тиск, зберігаючи енергію на непотрібну активацію системи.

Тим часом, розробники в компанії вже замислюються про майбутнє. Наступним кроком стане сенсорний контроль перевантаження та збоїв, які приведуть до превентивного обслуговування. Таким чином, можна буде уникнути витрат пов'язаних з простоєм транспортного засобу, не кажучи вже про усунення ризику нещасних випадків, що поліпшить загальну безпеку дорожнього руху.

Термостійкі пневмобалони для сучасних двигунів

Continental також є інноватором в плані сучасних матеріалів. Через великі вихлопні системи двигунів з низьким рівнем викидів Euro 6, пневматичні елементи в міських автобусах розташовані поблизу двигуна та інших джерел тепла, піддаючись впливу екстремальних температур. Фахівці Continental розробили жароміцний матеріал спеціально для пневматичних елементів. Термозахищені пневмобалони здатні витримувати понад два мільйони циклів навантаження, незважаючи на високі температури.

Вирішення проблем, пов'язаних з міським рухом

Пневмобалони з сенсорною технологією є одним з продуктів, які Continental представляє на автосалоні IAA у відповідь на проблеми міського трафіку. У міських районах з швидко зростаючим рівнем трафіку гостріше стає проблема з викидами, гучністю і безпекою на дорогах. Continental розробляє технологію, яка дозволяє транспортнії галузі подолати ці проблеми. Відвідувачі виставки зможуть дізнатися більше про інші рішення, над якими Continental працює для поліпшення міської інфраструктури та про те, як досягти мети “Vision Zero” (нульова смертність).