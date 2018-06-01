Компактний хетчбек під різними назвами протягом двох десятиліть випускали у Кореї, Польщі, Румунії, Італії, Індії, Пакистані, Китаї, В'єтнамі та Узбекистані. В липні цього року завод GM в Узбекистані припинить виробництво моделі.

Головна причина, через яку General Motors вирішила відмовитись від виробництва Chevrolet/Daewoo Matiz – моральне й технічне старіння моделі.

Наразі Matiz випускається з двома моторами: 0,8 та 1-літровим потужністю 51 і 64 к.с., відповідно. У списку опцій моделі є автоматична трансмісія.

Matiz з'явився на світ у 1997 році в Південній Кореї. Доступний та простий хетчбек швидко став популярним у багатьох країнах світу і згодом його виробництво було налагоджено за межами Кореї. З 2001 року виробництво моделі налагодили в Узбекистані: саме звідти Матіз імпортувався в Україну протягом довгих років аж до 2016-го.

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