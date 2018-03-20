Модель, зовсім не схожа на семимісний "Атлас", націлена на ринок США. В Україні цю модель ми не побачимо, як і старшу.

Зменшений Atlas візуально істотно відрізняється від звичайного. Не виключено, що модель матиме власну назву та інші габарити.

Судячи з тізеру, п'ятимісний Atlas матиме власний дизайн та зовсім не буде повторювати великий кросовер. Компанія Volkswagen виділила для освоєння новачка на конвеєрі $340 млн на додаток до $900 млн, які були спрямовані раніше на запуск великого “Атласу”.

Нова модел буде побудована на платформі MQB, спроектованій для американського ринку, а кузов автомобіля буде повністю перероблений. Виробництво буде налагоджено у місті Чаттануга.



Про дату виходу серійної версії кросовера компанія не повідомила, але познайомитись з новиною вживу можна буде на автосалоні у Нью-Йорку, котрий відкриється у кінці березня.

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