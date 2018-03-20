Вслід за VW Jetta, новий кросовер омине європейських споживачів на користь китайських та американських.

Німецький концерн Volkswagen все більше уваги приділяє китайському ринку. Так, світова презентація довгоочікуваного VW Touareg на днях пройде у Пекіні, хоча зараз проходить престижний Женевський автосалон. Седан на базі VW Golf під назвою Jetta також не доступний європейцям, як і найбільший SUV марки - Atlas.

Ще одне подібне рішення – новий компактний кросовер буде випускатись в Китаї, Мексиці та Росії, але не у Європі. Невідомо, чи побачать його українці, адже в нашій країні представлена європейська лінійка (за виключенням VW Golf Sportwagen, що були випущені три роки тому в Мексиці та не допущені до продажу у США).

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Нова модель буде створена на платформі MQB, як і більшість сучасних моделей марки. Спочатку він буде вироблятись в Китаї, а з 2020 року виробництво цього SUV буде налагоджено у Мексиці, Росії та Аргентині; з Мексики нова модель буде експортуватися в США. Глобальні річні продажі оцінюються в 400 000 одиниць, повідомляє Automotive News.

В Європі замість цього SUV буде продаватись новий компактний позашляховик T-Roc, адже він він навіть менше і більш спортивний за майбутню модель. Можливо, новинка матиме назву Appolo, адже концерн нещодавно запатентував цю назву за собою.

Нагадаємо, що Volkswagen перетворить кросовер T-Roc на кабріолет.