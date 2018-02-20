Де краще купувати новий автомобіль – питання найприємніше. І тим не менше, сповна насолодившись проблемою вибору, покупцеві все-таки доводиться вирішувати, куди нести свої кревні грошики.

Проблема, де краще купувати новий автомобіль, найбільш складна для випадків з уживаними машинами. Але з іншого боку, при покупці нової теж далеко не однаково, де саме це зробити – а говорять про це незаслужено мало. Заповнимо прогалину.

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Чому ми вирішуємо купити новий автомобіль, при тому що поруч пропонується безліч таких, що зовсім трохи вживані – та ще по меншій ціні? Тому що хочемо отримати сервіс і різного роду гарантії: технічну – для автомобіля, безпеки – для себе, банківську – для своїх грошей. Так що не дивно, що відповідь на питання, де краще купувати новий автомобіль, може бути тільки одна: в автосалоні. Але ж в якому саме?

Великий вибір автомобілів на складі конкретного дилера – не обов’язкова, проте бажана умова при визначенні найкращого місця для купівлі машини.

– Звичайно, логічніше купувати машину в офіційного представника марки в Україні. Саме тут – заводська гарантія, комплектація, що відповідає місцевим умовам експлуатації і сервіс корпоративного рівня. Але заради на чверть меншої ціни багато покупців згодні йти до сірих дилерів. Яких в нашій країні залишилося зовсім мало, але вони є.

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– Не поспішайте за покупкою до найближчого автосалону, промоніторьте всі доступні вам дилерські центри на предмет діючих акцій. Знижки від прайсової ціни, щедрі подарунки у вигляді другого комплекту шин, антикору або сигналізації пропонуються не одночасно скрізь, а то в одному, то в іншому салоні.

– Якщо ви збираєтеся замовляти у дилера відразу й доукомплектацию купленої машини якимось обладнанням (аудіосистема, ГБО, сигналізація, підкрилки, обробка антикором), поцікавтеся відгуками тих, хто став тутешнім клієнтом раніше вас. Найчастіше до якості робіт в цехах додаткового обладнання бувають великі претензії, адже для дилера це не основний, а побічний вид заробітку.

В кращих автосалонах крім власне машин покупцеві пропонують цілий перелік додаткових послуг – від консультацій кредитного менеджера до кількох видів страхування та реєстрації машини з отриманням номерів.

– Поцікавтеся, наскільки багатий склад машин у того дилера, до якого ви зібралися. Раптом вам щось не сподобається в тому примірнику автомобіля, який вам запропонують – а іншого примірника в потрібній комплектації не виявиться. Доведеться або чекати машину з іншого автосалону, або брати ту, яка чомусь не сподобалася.

– Майте на увазі, що в деяких автосалонах є послуга реєстрації автомобіля – тобто ви можете отримати вашу нову машину вже з держномерами. В принципі, самостійно зареєструвати автомобіль в сервісному центрі МВС сьогодні теж не складно, але кілька годин часу на даній процедурі можна заощадити.

Важливо, аби в обраному вами салоні могли встановити відразу все обладнання, яке ви хотіли б замовити додатково. Причому – з належним рівнем якості.

На закінчення дамо ще одну корисну пораду. Вже коли ви визначилися, де краще купувати новий автомобіль, і почали це робити, попутно придивіться до даного дилерського центру. Зокрема, до його сервісній зоні, столу замовлень, майстрів-приймальників, відділу запчастин. Адже незабаром вам потрібно буде обслуговувати куплений автомобіль, а пізніше, як не крути, і його ремонтувати. Можливо, уважно придивившись, ви побачите щось таке, що змусить вас шукати іншу дилерську СТО для обслуговування.

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