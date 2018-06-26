Перший заступник начальника Патрульної Поліції України Олексій Білошицький розповів про сумну статистику дитячої смертності та травматизму внаслідок дорожньо-транспортних пригод.

За перший квартал 2018 року в Україні внаслідок ДТП загинуло 14 дітей та 541 – травмовані, повідомив на своїй сторінці в Фейсбук Олексій Білошицький. "За кожною цифрою цієї сумної статистики стоїть доля маленької людини та трагедія сім'ї. І наше завдання - зробити все, що в наших силах щоб подібне не траплялось надалі. Життя дітей - величезна цінність, бо саме вони є нашим майбутнім".

Виходячи з наведених даних, найбільше дітей постраждало в Дніпропетровській, Львівській області та м. Київ. На щастя в столиці та області за цей період діти не гинули в дорожніх аваріях. По двоє дітей загинуло в Львівській, Рівненській, Черкаській, Харківській та Дніпропетровській областях. Також загинули діти в Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій та Запорізькій областях.

Олексій Білошицький розповів, що робиться заради збереження дитячих життів. "Ми визначили, що потрібен якісно-новий підхід до вирішення проблеми - не реагувати на наслідки, а діяти превентивно. Так, патрульна поліція ввела модель співробітництва "Шкільний офіцер поліції" і почала тісну роботу з навчальними закладами, яку поширюємо зараз на всі школи країни.

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Шкільні офіцери поліції працюють не тільки з дітьми, а й з їхніми батьками, які власним прикладом мають вчити дітей поводженню на дорозі і неухильному дотриманню ПДР. На превеликий жаль, саме дорослі дуже часто закладають неправильну модель поведінки на дорозі у свідомості дітей. Тому, працюючи одночасно і з дітьми і з дорослими, ми можемо комплексно підійти до проблеми і комплексно досягати результатів.

Не забувайте про цінність життя та бережіть дітей - майбутнє нашої країни", - підсумував Білошицький.

Нагадуємо, що 30% ДТП відбувається за участі "євроблях"