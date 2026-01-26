Де знайти маршрути для складання практичних іспитів

У територіальних сервісних центрах МВС по всій Україні триває оновлення та розширення маршрутів для складання практичних іспитів. Нові схеми руху впроваджуються з урахуванням змін в організації дорожнього руху, реконструкцій вулично-дорожньої мережі та актуальних умов експлуатації доріг.

Усі маршрути є відкритими та доступними для ознайомлення. Це дає змогу кандидатам у водії заздалегідь вивчити особливості дорожньої обстановки та підготуватися до виконання практичних завдань.

Водночас у сервісних центрах МВС наголошують: не варто зосереджуватися лише на запам’ятовуванні конкретних маршрутів. Основний акцент має бути на формуванні стійких практичних навичок керування транспортним засобом і впевненій поведінці в реальних дорожніх умовах.

Де знайти маршрути на сайті Головного сервісного центру МВС

Для ознайомлення з маршрутами необхідно:

Перейти на офіційний сайт Головного сервісного центру МВС України.

У головному меню обрати розділ «Послуги».

Перейти до підрозділу «Посвідчення водія».

Обрати пункт «Маршрути для перевірки навичок керування транспортними засобами».

У переліку знайти потрібний територіальний сервісний центр МВС.

Ознайомитися з опублікованими схемами руху, які містять ключові ділянки маршрутів та елементи дорожньої інфраструктури.

Чому це важливо

Попереднє ознайомлення з маршрутами дозволяє:

Краще орієнтуватися в дорожній обстановці та особливостях місцевих трас.

Почуватися впевненіше під час складання практичного іспиту.

Підвищити шанси на успішне проходження перевірки навичок керування.

Сервісні центри МВС нагадують, що маршрути для практичних іспитів регулярно оновлюються. Тому перед складанням іспиту рекомендується перевіряти актуальну інформацію на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС.