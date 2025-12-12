Чому 80% українців не можуть скласти водійські іспити

Офіційна статистика сервісних центрів МВС за 2025 рік демонструє чітку тенденцію: чесно скласти іспит надзвичайно складно. З початку року було проведено 597 391 теоретичний іспит, і лише 23 відсотки кандидатів склали його з першої спроби. Серед 742 140 практичних іспитів лише 18 відсотків завершилися успішно.

Читайте також: Шанси самостійно скласти іспити на "права" невисокі: 21% теорія і 16% практика

Ця ситуація створює значні корупційні ризики. Кандидати у водії, які не змогли скласти іспит – шукають альтернативні варіанти. Звісно, ці способи незаконні та деколи тягнуть за собою адміністративну або навіть кримінальну відповідальність. Проте надвисока складність водійських іспитів змушує багатьох українців ризикувати.

Реальні посвідчення водія за гроші

Частіше за все кандидати, які не можуть самостійно скласти іспити, звертаються до інструкторів з водіння та керівників автошкіл що мають зв’язки у сервісних центрах МВС. У деяких випадках за окрему плату останні можуть посприяти успішному складанню іспитів. Такі «послуги» оцінюють, як правило, від однієї до двох тисяч доларів.

Інших шлях – так звані бігунки. Особи які за гроші можуть «розв'язати будь-які питання» у сервісних центрах МВС. Ціни на їхні «послуги» з отримання посвідчень водія також сягають двох тисяч доларів.

Шпигунське приладдя

При складанні теоретичного іспиту кандидати у водії намагаються використовувати технічні засоби. Камери, навушники, телефони, окуляри з камерою та інші девайси. Якщо кандидат у водії попадетеся на використанні таких девайсів екзамен буде припинено, а результати анульовано.

За такі дії можна отримати звинувачення у шахрайстві, попри те, що стаття 190 КК України визначає шахрайство як «заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою».

Юридично махлювання на іспитах досить складно прирівняти до шахрайства, але представники сервісних центрів у таких випадках викликають поліцію для подальшого з'ясування обставин. Це гарантує неприємності кандидату, який подається на використанні девайсів під час екзамену.

Підробки

Купівля підробки – найризикованіший з можливих шляхів. По-перше, за використання підроблених документів можлива кримінальна відповідальність. По-друге, виявити підробку дуже легко за допомогою електронних баз – це може зробити кожен поліцейський або співробітник сервісного центру МВС.

Але і ціна на підроблені права значно нижча ніж прайси на послуги бігунків або співробітників автошкіл. Наприклад нещодавно була виявлена підробка яку продали за 23 000 гривень (550 доларів).

Загальні висновки

Скласти іспити чесно та самостійно хоч і складно, але усе ж можливо. Це найдешевший і найправильніший шлях, який вимагає значних витрат часу та власних зусиль. Саме такий метод отримання посвідчення водія рекомендують в офіційних джерелах.

Читайте також: Боротьба з "бігунками" в Сервісних центр МВС продовжується: ще чотирьом особам пред’явлено звинувачення

Користуватись послугами бігунків або співробітників автошкіл – поширена практика. У такому випадку кримінальні ризики несе той, хто пропонує хабар службовій особі (тобто сам посередник). Але це найдорожчий варіант і ризики для кандидата у водії також високі. Якщо бігунка або співробітника автошколи затримають, замовник втрачає кошти та не отримує результату. Також існує ризик шахрайства – кошти можуть взяти, а успішно скласти іспит усе одно не вдасться.

Використання технічних «шпигунських» засобів – сумнівний варіант. Можливі проблеми з правоохоронцями. Купівля підробок – шлях з дуже високими ризиками виявлення і кримінальною відповідальністю.