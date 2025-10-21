Як виявляють підроблені водійські документи

Працівники сервісних центрів МВС виявили два випадки використання підроблених документів під час надання адміністративних послуг. Завдяки пильності адміністраторів шахрайські дії було припинено, а матеріали передано до поліції.

Випадок у Вознесенську

У сервісний центр МВС міста Вознесенськ (Миколаївська область) звернувся місцевий житель для перереєстрації автомобіля ВАЗ 2101. Під час перевірки документів адміністратор запідозрив підробку посвідчення водія.

Згодом було встановлено, що відомості про цей документ відсутні у Єдиному державному реєстрі МВС, а сам документ має явні ознаки фальсифікації. На місце події викликали поліцію, якій передано матеріали для розслідування.

Випадок у Львові

Схожа ситуація сталася у сервісному центрі МВС у Львові. До установи звернувся 20-річний громадянин, який мав намір скласти теоретичний іспит для отримання посвідчення водія.

Під час перевірки виявилось, що медична довідка, яку він надав, також підроблена. Завдяки уважності працівників центру факт фальсифікації вдалося виявити одразу, а інформацію передано до правоохоронних органів.

Як діють шахраї

За даними МВС, зловмисники найчастіше діють через месенджери — Telegram, Viber, WhatsApp — і пропонують придбати “офіційне” посвідчення водія, яке нібито навіть відображатиметься у застосунку “Дія”.

Вони використовують фото реальних працівників МВС, представляючись “посередниками”, і обіцяють виготовлення документів без проходження навчання та іспитів — за грошову винагороду та з “доставкою поштою”.

Ознаки шахрайства

спілкування виключно в месенджерах;

пропозиція отримати документи без навчання та іспитів;

обіцянки “офіційного” посвідчення, яке нібито заноситься в реєстри;

пропозиції доставки документів поштою.

У МВС наголошують: адміністратори сервісних центрів не ведуть листування в месенджерах, а посвідчення водія видається після успішного складання іспитів у сервісному центрі.

Відповідальність за підробку документів

Використання завідомо підроблених документів передбачає кримінальну відповідальність за ч.4 ст.358 Кримінального кодексу України — штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт до шести місяців або обмеження волі до двох років.