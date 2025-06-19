У ТСЦ продовжують виявили підроблені водійські посвідчення

Так, днями до сервісного центру МВС у селищі Велика Олександрівка, що на Херсонщині, звернулася жінка для обміну водійського. Під час перевірки адміністратор виявив, що документ виданий на зовсім іншу особу. У розмові жінка зізналася, що придбала посвідчення через Інтернет, повіривши в обіцянки “швидкого оформлення без іспитів”.

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Інший випадок стався у Черкасах. Чоловік звернувся до сервісного центру МВС для обміну посвідчення, яке, за його словами, було видане в Запоріжжі у червні 2023 року. Під час перевірки у базах з’ясувалося, що посвідчення з такою серією та номером належить іншій особі. Крім того, з усіх відкритих у ньому категорій, навчання чоловік проходив тільки на право керування категорією “В”, хоча документ містив інші відкриті категорії.

Усі матеріали справ за фактом можливого підроблення документів передані до правоохоронних органів для подальшого розслідування.

У Головному сервісному центрі МВС нагадують: за виготовлення та використання підроблених документів в Україні передбачено кримінальну відповідальність для обох сторін – і продавця, і покупця. Будь-які “готові посвідчення” з Інтернету чи від посередників – це шахрайство.

Як розпізнати підробку:

Фальшиві посвідчення зовні подібні до оригіналу, тому візуально розпізнати підробку важко. З серпня 2024 року в Україні запроваджено новий захист: на бланку водійського посвідчення є спеціальне маркування – три літери та шість цифр на плівці зліва.

Також перевірити легітимність посвідчення водія можна онлайн на сайті Головного сервісного центру МВС за допомогою сервісу “Перевірка документів”. Достатньо ввести серію та номер посвідчення водія, а також дату народження власника, щоб побачити, де і коли був виданий документ, відкриті категорії тощо.