В ТСЦ продолжают обнаруживать поддельные водительские удостоверения

Так, на днях в сервисный центр МВД в поселке Большая Александровка, что на Херсонщине, обратилась женщина для обмена водительского. Во время проверки администратор обнаружил, что документ выдан на совсем другое лицо. В разговоре женщина призналась, что приобрела удостоверение через Интернет, поверив в обещания “быстрого оформления без экзаменов”.

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Другой случай произошел в Черкассах. Мужчина обратился в сервисный центр МВД для обмена удостоверения, которое, по его словам, было выдано в Запорожье в июне 2023 года. Во время проверки в базах выяснилось, что удостоверение с такой серией и номером принадлежит другому лицу. Кроме того, из всех открытых в нем категорий, обучения человек проходил только на право управления категорией “В”, хотя документ содержал другие открытые категории.

Все материалы дел по факту возможной подделки документов переданы в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

В Главном сервисном центре МВД напоминают: за изготовление и использование поддельных документов в Украине предусмотрена уголовная ответственность для обеих сторон – и продавца, и покупателя. Любые “готовые удостоверения” из Интернета или от посредников – это мошенничество.

Как распознать подделку:

Фальшивые удостоверения внешне похожи на оригинал, поэтому визуально распознать подделку трудно. С августа 2024 года в Украине введена новая защита: на бланке водительского удостоверения есть специальная маркировка – три буквы и шесть цифр на пленке слева.

Также проверить легитимность водительского удостоверения можно онлайн на сайте Главного сервисного центра МВД с помощью сервиса “Проверка документов”. Достаточно ввести серию и номер водительского удостоверения, а также дату рождения владельца, чтобы увидеть, где и когда был выдан документ, открытые категории и тому подобное.