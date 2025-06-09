В Кировоградской области поддельные "права" хотели обменять на настоящие

На днях в сервисный центр МВД обратилась гражданка, чтобы обменять 2-летнее водительское, срок которого истек. Бланк внешне был похож на настоящий. Однако во время проверки в реестрах оказалось, что документ поддельный. Выяснилось, что водительское удостоверение женщина “заказала онлайн” на фейковом сайте, который полностью имитировал сайт сервисного центра МВД.

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После перевода денежных средств фальшивку заказчице прислали по почте. Она была уверена, что водительское настоящее, и поэтому пришла в сервисный центр МВД, чтобы обменять его на постоянное – сроком действия на 30 лет. Все материалы дела переданы полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Признаки мошенничества

Поддельные водительские удостоверения внешне похожи на оригиналы, но их нет в государственных реестрах и они не отображаются в приложении Дія или в Кабинете водителя. Однако подделки продолжают быть популярными. Одна из причин – слишком сложно получить водительское удостоверение официальными каналами. Такая ситуация способствует тому, что злоумышленники создают сайты, где предлагают свои услуги и продают фальшивые водительские удостоверения доверчивым гражданам.

Чтобы войти в доверие, мошенники:

используют фото служебного бейджа, айдентики и цветов сервисных центров МВД, сделанные с помощью компьютерных программ;

общаются в телефонных мессенджерах Telegram, Viber, ԜһатѕАрр;

обещают клиентам водительский документ без сдачи экзаменов;

первое водительское удостоверение присылают по почте или за границу.

В Главном сервисном центре МВД призывают не пользоваться услугами недобросовестных лиц и поддельными документами. Напоминают, что водительское удостоверение впервые выдается исключительно в сервисном центре МВД. Единственный способ получить действительное водительское удостоверение – пройти обучение в автошколе и сдать экзамены в сервисном центре МВД.

Как отличить фишинговый сайт:

Необходимо обращать внимание на электронный адрес поиска. В нем должно быть прописано – hsc.gov.ua.

Графика должна быть четкой.

Каждая ссылка должна быть кликабельной.

Есть разделы с дополнительной информацией.

После клика главная страница не перебрасывает на общение в мессенджеры.

Официальные ресурсы используют исключительно украинский язык.

Поддельные ресурсы обещают быструю услугу, предоставляют частные банковские реквизиты для оплаты услуг.

Отсутствие раздела новостей – признак сайта-фальшивки.

Получить впервые водительское удостоверение возможно исключительно лично под подпись после сдачи теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД. Такое удостоверение не направляется адресно и, тем более за границу. Фотография гражданина для водительского удостоверения, выдаваемого впервые, делается непосредственно в сервисном центре МВД. Другие варианты не допускаются.

Оплата услуг происходит исключительно на реквизиты Главного сервисного центра МВД. Ориентировочная стоимость получения водительского удостоверения в сервисном центре МВД составляет 1278 грн (в стоимость входит теоретический и практический экзамены, бланк водительского удостоверения).