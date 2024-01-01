На Буковине нашли цех по изготовлению поддельных "прав" и "техпаспортов"

Оперативники Черновицкого управления Департамента внутренней безопасности (ДВБ) полиции пресекли деятельность злоумышленников, которые незаконно сбывали поддельные документы.

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Сообщники “штамповали”: водительские удостоверения, свидетельства о регистрации транспортных средств, удостоверения полиции, справки о судимости, паспорта и документы других госучреждений.

Обращались к заговорщикам и желающие избежать мобилизации. Они заказывали поддельные военно-учетные билеты, временные удостоверения военнообязанных, документы о бронировании.

По оперативной информации за неделю “работы” дельцы изготавливали от 50 до 100 заказов.

Во время обысков у фигурантов изъяли более 300 печатей и штампов различных учреждений, оборудования для изготовления фальшивок, подделки, которые готовились на отправку.

Главным фигурантам уже объявлено о подозрении. Им грозит до 10 лет лишения свободы.