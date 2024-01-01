На Буковині знайшли цех з виготовлення підроблених "прав" та "техпаспортів"

Оперативники Чернівецького управління Департаменту внутрішньої безпеки (ДВБ) поліції припинили діяльність зловмисників, які незаконно збували підроблені документи.

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Спільники “штампували”: водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, посвідчення поліції, довідки про судимість, паспорти та документи інших держустанов.

Зверталися до змовників і бажаючі уникнути мобілізації. Вони замовляли підроблені військово-облікові квитки, тимчасові посвідчення військовозобов'язаних, документи про бронювання.

За оперативною інформацією, за тиждень “роботи” ділки виготовляли від 50 до 100 замовлень.

Під час обшуків у фігурантів вилучили більше 300 печаток та штампів різних установ, обладнання для виготовлення фальшивок, підробки, які готувалися на відправку.

Головним фігурантам вже оголошено про підозру. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.