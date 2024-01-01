Як відновити "права" та "техпаспорт": інструкція

Іноді трапляються ситуації, коли громадяни втрачають свої водійські документи. Однак не варто перейматись, їх відновлення не таке вже й складна процедура. Зовсім інша справа коли "права" доводиться відновлювати після позбавлення – тут все значно складніше.

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Відновлення "техпаспорту"

Для отримання нового свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу спочатку необхідно здійснити попередній запис. Талони можливо обрати на зручну дату та час. Вони доступні на сайті головного сервісного центру МВС в розділі Е-запис та в терміналі, розташованому в сервісному центрі МВС.

З собою потрібно підготувати та взяти такі документи:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картку та витяг про місце проживання);

копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (у разі наявності);

довідка з поліції (якщо свідоцтво було викрадено).

Орієнтовна вартість – 350 грн адміністративна послуга та 486 грн – бланк свідоцтва.

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Перереєстрація транспортного засобу та видача документів здійснюється у день звернення. Також під час перереєстрації авто власник може замовити електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу без виготовлення на пластиковому бланку.

Відновлення водійських "прав"

Посвідчення водія можна обміняти чи відновити онлайн через кабінет водія, чи додаток Дія або через Кабінет водія без відвідування сервісного центру МВС.

Через Кабінет водія:

зайти в Кабінет водія;

обрати в меню "Електронні послуги" та обрати розділ "Відновлення та обмін посвідчення", натиснути кнопку "Замовити";

обрати причину обміну чи відновлення посвідчення водія (втрата, пошкодження, закінчення терміну дії документа чи зміна персональних даних);

обрати тип посвідчення (пластикове чи е-посвідчення);

перевірити персональні дані;

поставити підпис, який буде відображатися на посвідченні водія;

додати скан копії документі, які підтверджують зміну персональних даних;

обрати спосіб отримання (в сервісному центрі МВС або у відділенні Укрпошти чи кур’єром);

поставити цифровий підпис;

оплатити послугу;

слідкувати за статусом заявки у розділі "Мої послуги".

Орієнтовна вартість пластикового посвідчення водія без врахування банківських послуг — 572 гривні, е-посвідчення — 230 гривень. Логістичні послуги оплачуються окремо.

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Через Дію:

перейти до меню "Послуги" та натиснути "Заміна посвідчення водія" або натиснути на значок контекстного меню на цифровому водійському та обрати "Замінити посвідчення";

обрати причину заміни документа;

підтвердити або вказати місце реєстрації проживання;

обрати тип посвідчення: цифрове (Е-посвідчення) чи пластик+цифрове;

обрати спосіб отримання (в сервісному центрі МВС або у відділенні Укрпошти чи кур’єром);

підтвердити або вказати контактні дані;

підписати заяву;

сплатити послугу протягом 10 хвилин;

слідкувати за статусом заявки й очікувати сповіщення про готовність чи доставку готового посвідчення водія.

Обміняти посвідчення онлайн можливо, якщо в електронній базі достатньо інформації та відображається фото. Також обміняти чи відновити посвідчення водія можна також у будь-якому сервісному центрі МВС.

Відновлення "прав" після позбавлення

Повернути посвідчення водія після позбавлення, можливо тільки після закінчення терміну позбавлення, яке зазначене у рішенні суду.

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Для відновлення права керування обов’язково необхідно пройти позачерговий медичний огляд. Окрім медичного огляду, необхідно скласти теоретичний і практичний іспити в сервісному центрі МВС. За наявності двох або більше категорій, іспити складаються за вищою категорією. Вилучений документ зберігається у сервісному центрі МВС за місцем проживання особи до повернення.