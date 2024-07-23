Як ввідновити посвідчення водія після позбавлення права керування

ФОТО: Головний сервісний центр МВС|
Як відновити права
Громадянам, які позбавлені права на керування за ст. 130 (нетверезе керування) або/та ст. 124 (вчинення ДТП з наслідками) Кодексу України про адміністративні правопорушення, посвідчення водія повертають. Однак для цього доведеться ще раз пройти позачерговий медичний огляд, скласти теоретичний і практичний іспити в сервісному центрі МВС.
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За наявності двох або більше категорій, іспити складаються за вищою категорією. Вилучений документ зберігається у сервісному центрі МВС за місцем проживання особи.
Особи, які вперше отримали посвідчення водія на 2 роки при вчиненні порушення за ст. 130 або/та ст. 124, водійське не повертають. Для відновлення права керування транспортним засобом, необхідно освоїти теоретичну частину в автошколі або самостійно, скласти теоретичний іспит в сервісному центрі МВС, пройти практичну підготовку в автошколі та скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС. За умови успішного складання іспитів, посвідчення водія знову видається на 2 роки.
Нагадуємо, що для відновлення права керування транспортним засобом до сервісного центру МВС подається пакет документів:
- паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або паспорт для виїзду за кордон, або ID-картка та витяг про місце проживання);
- довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- медична довідка про придатність до керування транспортним засобом.