Как восстановить водительское удостоверение после лишения права управления

ФОТО: Главный сервисный центр МВД|
Как восстановить права
Гражданам, которые лишены права на управление по ст. 130 (нетрезвое управление) или/и ст. 124 (совершение ДТП с последствиями) Кодекса Украины об административных правонарушениях, водительское удостоверение возвращают. Однако для этого придется еще раз пройти внеочередной медицинский осмотр, сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД.
Читайте также: Сколько пьяных водителей поймала полиция в 2023 году: статистика
При наличии двух или более категорий, экзамены сдаются по высшей категории. Изъятый документ хранится в сервисном центре МВД по месту жительства лица.
Лица, которые впервые получили водительское удостоверение на 2 года при совершении нарушения по ст. 130 и/или ст. 124, водительское не возвращают. Для восстановления права управления транспортным средством, необходимо освоить теоретическую часть в автошколе или самостоятельно, сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД, пройти практическую подготовку в автошколе и сдать практический экзамен в сервисном центре МВД. При условии успешной сдачи экзаменов, водительское удостоверение снова выдается на 2 года.
Напоминаем, что для восстановления права управления транспортным средством в сервисный центр МВД подается пакет документов:
- паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или паспорт для выезда за границу, или ID-карта и выписка о месте жительства);
- справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;
- медицинская справка о пригодности к управлению транспортным средством.