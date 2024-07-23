Как восстановить водительское удостоверение после лишения права управления

Гражданам, которые лишены права на управление по ст. 130 (нетрезвое управление) или/и ст. 124 (совершение ДТП с последствиями) Кодекса Украины об административных правонарушениях, водительское удостоверение возвращают. Однако для этого придется еще раз пройти внеочередной медицинский осмотр, сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД.

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При наличии двух или более категорий, экзамены сдаются по высшей категории. Изъятый документ хранится в сервисном центре МВД по месту жительства лица.

Лица, которые впервые получили водительское удостоверение на 2 года при совершении нарушения по ст. 130 и/или ст. 124, водительское не возвращают. Для восстановления права управления транспортным средством, необходимо освоить теоретическую часть в автошколе или самостоятельно, сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД, пройти практическую подготовку в автошколе и сдать практический экзамен в сервисном центре МВД. При условии успешной сдачи экзаменов, водительское удостоверение снова выдается на 2 года.

Напоминаем, что для восстановления права управления транспортным средством в сервисный центр МВД подается пакет документов: