В якому сервісному центрі МВС можна відновити "права"

ФОТО: Головний сервісний центр МВС|
Сервісні центри МВС надають всі послуги за принципом екстериторіальності
Розглянемо ситуацію: ви живете в одному місті та поїхали у довгострокове відрядження в іншу область. І в цей момент загубили посвідчення водія. Що робити в такій ситуації?
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Головне – не панікувати, адже сервісні центри МВС працюють за принципом екстериторіальності. Тобто, незалежно від місця реєстрації чи проживання можливо звернутись до будь-якого найближчого сервісного центру МВС та відновити втрачений документ. Особливо це актуально в умовах воєнного часу.
За принципом екстериторіальності наразі громадянам доступні такі послуги:
- обмін та відновлення посвідчення водія;
- здійснення реєстраційних дій з транспортними засобами;
- складання теоретичних та практичних іспитів.
Практичний іспит можна складати у будь-якому зручному екзаменаційному хабі. Більше немає вимоги, що кандидат у водії повинен перевіряти практичні навички керування там же, де успішно складений теоретичний іспит, як це було раніше.
Послуги у сервісних центрах МВС надаються за талонами електронної черги. Вони доступні на сайті через Е-запис, через термінал, який розташований безпосередньо в сервісному центрі МВС.