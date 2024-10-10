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В каком сервисном центре МВД можно восстановить "права"

Сервисные центры МВД предоставляют услуги по принципу экстерриториальности. Все услуги можно получить независимо от места "прописки".
Где можно восстановить "права" - Auto24

ФОТО: Главный сервисный центр МВД|

Сервисные центры МВД предоставляют все услуги по принципу экстерриториальности

Евгений Гудущан
logo10 октября, 20:20
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Рассмотрим ситуацию: вы живете в одном городе и поехали в долгосрочную командировку в другую область. И в этот момент потеряли водительское удостоверение. Что делать в такой ситуации?

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Главное – не паниковать, ведь сервисные центры МВД работают по принципу экстерриториальности. То есть, независимо от места регистрации или проживания можно обратиться в любой ближайший сервисный центр МВД и восстановить утраченный документ. Особенно это актуально в условиях военного времени.

По принципу экстерриториальности сейчас гражданам доступны следующие услуги:

  • обмен и восстановление водительского удостоверения;
  • осуществление регистрационных действий с транспортными средствами;
  • сдача теоретических и практических экзаменов.

Практический экзамен можно сдавать в любом удобном экзаменационном хабе. Больше нет требования, что кандидат в водители должен проверять практические навыки управления там же, где успешно сдан теоретический экзамен, как это было раньше.

Услуги в сервисных центрах МВД предоставляются по талонам электронной очереди. Они доступны на сайте через Е-запись, через терминал, который расположен непосредственно в сервисном центре МВД.

#Автомобилисту #Советы