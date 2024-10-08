71-річний житель Черкащини отримав "права" на мотоцикл

На свій 70-й день народження чоловік отримав від дітей подарунок, про який давно мріяв – новенький мотоцикл. Тож, не роздумуючи, зателефонував до місцевої автошколи та записався на навчання.

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Теоретичну частину іспиту в сервісному центрі МВС Черкас Станіслав Миколайович здав з першої спроби. А згодом з таким же результатом склав і практичний іспит.

У свої 71 чоловік активний, бадьорий, веселий, упевнений в собі: «Вік не перешкода, щоб навчитися водити, головне – бажання, впевненість і завзятість при досягненні своєї цілі».

Поки ми спілкувалися зі Станіславом Миколайовичем, у нього не стихав телефон: «Дружина телефонує, переживає, коли приїду? Не дочекається вже, щоб покатав на мотоциклі. Сміється… Тепер будемо удвох на дачу їздити, не підлаштовуючись під громадський транспорт».

Приклад Станіслава Миколайовича доводить, що для рішучих і вмотивованих дій не існує вікових перешкод. Існують лише дві перепони: медична комісія, яка за низкою обмежень може не допустити до водіння, і друга – власний сумнів у можливості навчитися керувати транспортом.

Нагадуємо, право на керування транспортними засобами категорії А надається особам з 16 років. Для отримання посвідчення водія необхідно скласти теоретичний іспит в сервісному центрі МВС. До нього можливо готуватись як самостійно, так і в акредитованому навчальному закладі. Після успішного складання тестування, майбутній водій проходить практичну підготовку в автошколі та складає практичний іспит в сервісному центрі МВС. За статистикою у середньому практичний іспит вдало складають лише з третьої спроби.