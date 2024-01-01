Верховна Рада готує 17 категорій водійських прав та нові вікові обмеження

До порядку денного Верховної Ради внесено законопроект №8082 який передбачає низку нововведень стосовно посвідчень водія. Пропонується збільшити кількість категорій з нинішніх 14 до 17, а також запровадити нові вікові обмеження для водіїв.

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Так новий список категорій буде виглядати наступним чином:

АМ — мопеди

А1 — мотоцикли, до 125 куб. см.

А2 — мотоцикли, до 35 кВт (47 к.с.).

А — мотоцикли, трицикли.

В1 — квадроцикли.

В — легкові автомобілі.

ВЕ — легкові автомобілі з причепом.

С1 — легкі вантажівки.

С1Е — легкі вантажівки з причепом.

С — вантажні.

СЕ — вантажні з причепом, автопоїзди.

D1 — автобуси до 16 пасажирів.

D1Е — автобуси до 16 пасажирів з причепом.

D — автобуси.

DЕ — автобуси з причепом.

Тm — трамвай.

Tb — тролейбус.

Категорії транспортних засобів від нижчої до вищої йдуть у такому порядку: АМ, А1, А2, А, В1, В, ВЕ, С1, С1Е, С, СЕ, D1, D1Е, D, DЕ. Категорії Тm та Tb не співставляються з іншими категоріями транспортних засобів.

Раніше було цілком достатньо п'яти категорій. “Права” видавались довічно і не мали жодних обмежень по строку дії. Зараз змін вимагає євроінтеграційний курс.

Вікові обмеження

Право на керування транспортними засобами відповідних категорій може бути надано:

категорії АМ, А1 — особам, які досягли 16-річного віку;

категорії А2, В1, В, ВE, С1, С1Е — особам, які досягли 18-річного віку;

категорії А (мотоцикли) — особам, які досягли 20-річного віку та мають навички керування транспортним засобом категорії А2 не менше 2 років (вимога до наявності навичок не застосовується, якщо особа має вік щонайменше 24 роки);

категорії А (трицикли) — особам, які досягли 21-річного віку;

категорії С, СЕ — особам, які досягли 21-річного віку, особам, які досягли 18-річного віку за умови наявності свідоцтва про підтвердження професійної компетентності водія транспортного засобу для надання послуг з перевезення вантажів або документу про здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за відповідною професією;

категорії D1, D1E, Тm, Tb — особам, які досягли 21-річного віку;

категорії D, DE — особам, які досягли 24-річного віку, особам, які досягли 21-річного віку за умови наявності свідоцтва про підтвердження професійної компетентності водія транспортного засобу для надання послуг з перевезення пасажирів або документу про здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за відповідною професією.

Нові обмеження строку дії

Зараз в Україні діють як раніше видані документи, які не мають терміну дії, так і сучасні, тимчасові, що видаються на 30 років (на 2 роки, якщо посвідчення водія видано вперше). Законопроект №8082 пропонує зменшити термін дії посвідчень водія наступним чином:

Право на керування транспортними засобами категорій АМ, А1, А2, А, В1, В та ВЕ надається на 10 років.

Право на керування транспортними засобами категорій С1, С1Е, С, СЕ, D1, D1Е, D, DЕ, Тb та Tm надається на 5 років.

Коли закон набере чинності

Цей проект закону вперше зареєстрували в Раді 28.09.2022. Він вже пройшов кілька стадій погодження в комітетах та був включений до порядку денного 07.02.2023. Останній рух документа відбувся 03.09.2024 – його знову включили до порядку денного 3939-IX.

Якщо справа дійде до голосування в сесійному залі й більшість нардепів підтримають ініціативу, то згідно з прикінцевими положеннями документа, він набере чинності через шість місяців з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

Іншими словами, навіть якщо ініціатива буде підтримана, зміни відбудуться не раніше ніж через пів року.