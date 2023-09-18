Пропозиція Європейського парламенту щодо поділу водійських прав B на ще дві категорії не знайшла підтримки у профільних організацій.

Європейська комісія запропонувала законодавцям ЄС новий Пакет безпеки дорожнього руху з поправками до чинної норми, яка регулює видачу водійських прав для всіх категорій транспортних засобів у ЄС. Парламентський доповідач, який керує переглядом Директиви про водійські права, вніс пропозицію розділити посвідчення категорії B на дві позиції:

B для транспортних засобів вагою до 1,8 тони

для транспортних засобів вагою до 1,8 тони B+ для транспортних засобів від 1,8 до 3,5 тони.

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Одразу кілька профільних організацій висловили незгоду з такою пропозицією: Об’єднання провідних національних автомобільних організації зі 146 країн світу FIA Region I, Європейська асоціація автовиробників ACEA та Асоціація міжнародних автоперевізників IRU.

Якщо поправку Єврокомісії пройде, це означає, що більшість нинішніх водіїв електрокарів (навіть акумуляторні електромобілі компактного класу важать понад 1,8 тонни через акумулятор), а також більших автомобілів і фургонів, повинні будуть отримати нову категорію водіння.

Нове правило торкнеться як звичайних автомобілістів, так і професійних водіїв пасажирських (служби таксі або соціальні маршрутки) та вантажних (водії доставки) мікроавтобусів. Нині щодо відповідної категорії прав B діє єдиний стандарт для всіх транспортних засобів – до 3,5 тонни.

Електромобілі візуально схожі з класичними, але вони набагато важчі через акумуляторні батареї. Фото: citroen.com

"Ці поправки не враховують реальні наслідки і створюють реальну загрозу прогресу транспортних послуг. Ми розраховуємо на те, що транспортний комітет парламенту підтримає громадян ЄС, професійних водіїв і транспортні компанії, відхиливши всі нещодавно внесені поправки щодо категорії В", – наводить аргументи директор IRU з адвокації в ЄС Ралука Маріан.

Також Асоціація міжнародних автоперевізників стверджує, що підготовка та іспит для отримання водійського посвідчення категорії B+ спричинить фінансове, адміністративне та практичне навантаження для всіх уже діючих професійних водіїв та операторів, які потребуватимуть відповідної перекваліфікації.

Нагадаємо, що в Україні категорія В вже поділена, але за іншим принципом: власники “прав” з позначкою “В” можуть керувати легковими та пасажирським авто з максимальною масою до 3500 кілограмів, а кількість сидячих місць, крім сидіння водія, — восьми. Водночас категорія “В1” дозволяє керувати квадро- і трициклами, мотоколясками та іншими триколісними (чотириколісними) транспортними засобами, дозволена максимальна маса яких не перевищує 400 кілограмів.