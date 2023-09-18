Предложение Европейского парламента по разделу водительских прав B на еще две категории не нашло поддержки у профильных организаций.

Европейская комиссия предложила законодателям ЕС новый Пакет безопасности дорожного движения с поправками в действующую норму, регулирующую выдачу водительских прав для всех категорий транспортных средств в ЕС. Парламентский докладчик, руководящий пересмотром Директивы о водительских правах, внес предложение разделить удостоверение категории B на две позиции:

B для транспортных средств весом до 1,8 тонн

для транспортных средств весом до 1,8 тонн B+ для транспортных средств от 1,8 до 3,5 тонн.

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Сразу несколько профильных организаций выразили несогласие с предложением: Объединение ведущих национальных автомобильных организаций из 146 стран мира FIA Region I, Европейская ассоциация автопроизводителей ACEA и Ассоциация международных автоперевозчиков IRU.

Если поправку Еврокомиссии пройдет, это означает, что большинство нынешних водителей электрокаров (даже аккумуляторные электромобили компактного класса весят более 1,8 тонн через аккумулятор), а также больших автомобилей и фургонов, должны будут получить новую категорию вождения.

Новое правило коснется как обычных автомобилистов, так и профессиональных пассажирских водителей (службы такси или социальные маршрутки) и грузовых (водители доставки) микроавтобусов. В настоящее время в отношении соответствующей категории прав B действует единый стандарт для всех транспортных средств – до 3,5 тонн.

Электромобили визуально схожи с классическими, но они гораздо тяжелее из-за аккумуляторных батарей. Фото: citroen.com

"Эти поправки не учитывают реальные последствия и создают реальную угрозу прогрессу транспортных услуг. Мы рассчитываем на то, что транспортный комитет парламента поддержит граждан ЕС, профессиональных водителей и транспортные компании, отклонив все внесенные поправки относительно категории В"., – приводит аргументы директор IRU по адвокации в ЕС Ралука Мариан.

Также Ассоциация международных автоперевозчиков утверждает, что подготовка и экзамен для получения водительского удостоверения категории B+ повлечет за собой финансовую, административную и практическую нагрузку для всех уже действующих профессиональных водителей и операторов, нуждающихся в соответствующей переквалификации.

Напомним, что в Украине категория В уже поделена, но по другому принципу: владельцы "прав" с пометкой "В" могут управлять легковыми и пассажирскими автомобилями с максимальной массой до 3500 килограммов, а количество сидячих мест, кроме сидения водителя, - восьми. В то же время, категория “В1” позволяет управлять квадро- и трициклами, мотоколясками и другими трехколесными (четырехколесными) транспортными средствами, разрешенная максимальная масса которых не превышает 400 килограммов.