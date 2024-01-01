Що загрожує людині, котра придбала водійське посвідчення

При виявленні підробного посвідчення водія на громадянина, який його пред’явив, складається протокол, а справа надходить до суду. Кваліфікація злочину – “використання завідомо підробленого документа” (абзац 4 статті 358 Кримінального Кодексу України).

За його вчинення передбачено досить неприємне суттєве покарання – штраф до 850 грн або пробаційний нагляд на строк до двох років чи обмеженням волі на той самий строк. Окрім того, це вже кримінальний злочин (в народі “судимість”), який може мати негативні наслідки під час різноманітних дій громадянина – прийомі на роботу, розгляді адміністративних та інших кримінальних справ, спілкування з правоохоронними органами, отримання державних послуг тощо.

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Якщо ж вашу вину доведуть у скоєнні злочину “підробка документів”, то це вже штраф у 1000 неоподатковуваних мінімумів (тобто 17 000 грн), або пробаційний нагляд до 3 років, або обмеження волі до 5 років, або ж навіть позбавлення волі (стаття 358 Кримінального Кодексу України).

Фальшиве посвідчення водія легко виявляється як поліцейським, так працівником Сервісного центру МВС, воно не відображається в жодних офіційних базах, “Дії”, Кабінеті водія тощо. Бланк посвідчення водія має декілька ступенів захисту, в тому числі спеціальну номерну голограмну плівку.