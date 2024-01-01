Что грозит человеку, который приобрел водительское удостоверение

При обнаружении поддельного водительского удостоверения на гражданина, который его предъявил, составляется протокол, а дело поступает в суд. Квалификация преступления – “использование заведомо поддельного документа” (абзац 4 статьи 358 Уголовного Кодекса Украины).

За его совершение предусмотрено довольно неприятное существенное наказание – штраф до 850 грн или пробационный надзор на срок до двух лет или ограничение свободы на тот же срок. Кроме того, это уже уголовное преступление (в народе “судимость”), который может иметь негативные последствия при различных действий гражданина – приеме на работу, рассмотрении административных и других уголовных дел, общения с правоохранительными органами, получения государственных услуг и тому подобное.

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Если же вашу вину докажут в совершении преступления “подделка документов”, то это уже штраф в 1000 необлагаемых минимумов (то есть 17 000 грн), или пробационный надзор до 3 лет, или ограничение свободы до 5 лет, или даже лишение свободы (статья 358 Уголовного Кодекса Украины).

Фальшивое водительское удостоверение легко обнаруживается как полицейским, так работником Сервисного центра МВД, оно не отображается ни в каких официальных базах, “Дії”, Кабинете водителя и тому подобное. Бланк водительского удостоверения имеет несколько степеней защиты, в том числе специальную номерную голограммную пленку.