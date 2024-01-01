Как разоблачают коррупционеров в Сервисных центрах МВД: реальные примеры

Департамент внутренней безопасности (ДВБ) Национальной полиции Украины, который известен своей работой по разоблачению нарушений в рядах правоохранителей – возможно, наименее публичное подразделение системы. Однако в последнее время о нем стало больше слышно из-за расширения сферы деятельности. ДВБ начал заниматься и другими подразделениями Министерства внутренних дел, в частности Сервисными центрами МВД – лидерами предоставления государственных услуг.

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Хотя приоритетом ДВБ остается противодействие преступности в системе Национальной полиции, теперь под пристальным наблюдением оперативников оказались и территориальные сервисные центры. Результаты этой работы уже ощутимы: миллионные поступления в государственную казну от наложенных штрафов, лишение аккредитации десятков автошкол, а количество так называемых "бегунков" заметно уменьшилось.

Об интересных деталях о борьбе с коррупцией мы пообщались с начальником управления ДВБ НП, полковником полиции Дмитрием Штутманом.

- Расскажите в нескольких словах, чем занимается ДВБ по Сервисным центрам МВД?

Стоит начать с того, что Департамент и его управление противодействуют преступным проявлениям в системе Нацпола и разоблачают коррупцию, а также защищают полицейских и их родных. Ведь полицейские, как и все граждане, имеют право на защиту, однако из-за специфики их работы они могут сталкиваться с особыми рисками и угрозами. Именно поэтому полицейские могут обратиться в наше подразделение в случае нарушения их прав или возникновения угроз их безопасности или безопасности их семей.

Но сегодня ДВБ также играет ключевую роль и в обеспечении законности и прозрачности работы, в частности, и Сервисных центров МВД. Это одно из наших важных направлений, определенных руководством. Особое внимание мы уделяем борьбе с так называемыми "бегунками" и другими лицами, которые пытаются превратить государственные услуги в собственный бизнес. Это касается всех уровней – от руководства до рядовых работников. То есть наша цель – искоренить коррупцию и обеспечить честное и эффективное предоставление государственных услуг для всех граждан.

- Сколько за последний год таких "бегунков" или руководителей Сервисных центров удалось поймать оперативникам ДВБ?

С начала года по материалам ДВБ было начато более сотни уголовных производств относительно незаконных действий в сервисных центрах МВД по всей стране. Учитывая общее количество сервисных центров, эти показатели свидетельствуют о том, что наша работа охватывает всю сеть ТСЦ, не оставляя шансов нарушителям остаться незамеченными. При этом 62 фигурантам уже объявлено о подозрении.

Составлено 215 административных материалов на гражданских лиц и сотрудников ТСЦ, по результатам которых в государственную казну поступило более 1 миллиона гривен штрафов. Важно отметить, что такой результат достигнут, в том числе благодаря эффективному сотрудничеству с руководством ГСЦ, которое активно способствует выявлению нарушений.

К тому же наши оперативники активно борются и с коррупцией во время сдачи практических экзаменов на водительские права. За этот год уже 60 автошкол лишены аккредитации из-за выявленных нарушений. И еще 80 торговым организациям прекращен доступ к информационным ресурсам Национальной автоматизированной информационной системы.

В качестве примера, только за последние недели, оперативники ДВБ заблокировали деятельность так называемых "бегунков" в четырех областях и Киеве. В Киеве задержали 51-летнего местного, который предлагал за 13 тысяч гривен фиктивное обучение в автошколе и гарантированную сдачу практического экзамена по вождению. Также сработали наши оперативники на Тернопольщине, где делец обещал за 12 тысяч гривен "решить" экзамен по вождению в ТСЦ и другие случаи, о которых мы информируем.

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Однако наша борьба с коррупцией не ограничивается только "бегунками". Под пристальным наблюдением и недобросовестные работники ТСЦ, независимо от их должностей. Ярким примером этого является недавний случай в Черниговской области, где был задержан начальник ТСЦ. Этот руководитель не только сам брал взятки, но и требовал от работников передавать ему деньги за каждый успешно сданный теоретический и практический экзамен по вождению авто. Тех, кто отказывался выполнять эти незаконные указания, он угрожал уволить. Это четко демонстрирует, что в нашей борьбе с коррупцией нет неприкасаемых, и никакие должности не являются гарантией безнаказанности.

- Говорят, что из-за бурной деятельности ДВБ в направлении очистки ТСЦ от коррупции, даже подорожали услуги покупки водительских удостоверений, поскольку всех, кто предлагал эту услугу сразу же "принимали" ваши оперативники. Если раньше удостоверения продавали как горячие пирожки, то сегодня ситуация кардинально изменилась?

Мы фиксируем, что покупка водительских удостоверений и сдача практических экзаменов на сегодня свелись к возможному минимуму – и это действительно результат кропотливой работы нашими управлениями во всех областях, а также активной позиции граждан. Конечно, смельчаки находятся. В качестве примера, вспомните шпионскую историю попытки коррупционной сдачи экзамена на водительское удостоверение с Волыни. Там, работники автошколы вместе с работниками сервисного центра придумали даже специальную одежду для желающих сдать экзамен.



Но и об этих "шпионских страстях" нам стало известно и наши оперативники, конечно же, среагировали. Были и другие случаи, но это уже скорее исключения. И опять же, если кому-то известна подобная информация о продаже водительских удостоверений, непременно обращайтесь в ДВБ.

В контексте нашей борьбы с нарушениями в сфере выдачи водительских удостоверений стоит упомянуть еще один аспект. С повышением требований в ТСЦ по получению водительских прав мы наблюдаем попытки обойти систему через использование поддельных документов. Хотя продавцы фальшивок обещают их якобы легитимность и высокое качество, важно отметить, что полиция имеет эффективные методы выявления таких подделок. Поэтому активно противодействуем этому явлению.

Например, с начала года внутренняя безопасность полиции начала 20 уголовных производств по подделке документов государственного образца и объявила о подозрении 30 лицам. Важно отметить, что 13 из этих случаев имеют признаки организованной преступности. Это означает, что мы имеем дело не просто с отдельными нарушителями, а с целыми преступными группами, которые занимаются подделкой документов и деятельность которых мы заблокировали.

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Например, в Харькове было разоблачено межрегиональную преступную группу, которая изготавливала и сбывала поддельные документы. Злоумышленники производили их дома и отправляли заказчикам по почте, получая около миллиона гривен прибыли ежемесячно. А на Буковине бывший следователь милиции организовал кустарное производство фальшивых документов. Используя свои знания о работе правоохранительных органов, он действовал осторожно: принимал только наличные и лично общался с клиентами. Часть прибыли отдавал сообщникам, которые непосредственно изготавливали подделки.

Поэтому в очередной раз призываем граждан сообщать об известных им фактах изготовления или сбыта поддельных водительских удостоверений.

- Тогда расскажите, как гражданину обратиться в ДВБ, какие документы и доказательства злоупотреблений нужно предоставить?

Мы всегда готовы реагировать на обращения граждан о противоправных действиях или в Сервисных центрах МВД, или в рядах Национальной полиции или в Госмиграционной службе.

Есть несколько способов, как можно обратиться к нам. Например, через наш чат-бот в Telegram. Это анонимный и удобный способ сообщить о нарушениях.

За прошлый год мы получили более 20 тысяч обращений. Туда нам пишут по разным вопросам, и о возможной коллаборационистской деятельности отдельных лиц, о координатах мест расположения вражеской военной техники, и, конечно, сообщают о любых правонарушениях, совершении сотрудниками системы МВД.

Также можно позвонить на нашу горячую линию. Номер телефона можно найти на официальном сайте ДВБ или обратиться официально, как это предусмотрено законом.

По документам и доказательствам, мы принимаем любую информацию, которая может помочь в расследовании: это и фото- и видеоматериалы, аудиозаписи, копии документов, любые другие материалы, которые могут свидетельствовать о нарушениях.

Кстати как легально сдать теоретический экзамен на водительское удостоверение?

Важно отметить, что все предоставленные материалы и информация тщательно проверяются нашими оперативниками. Мы гарантируем конфиденциальность личности-заявителя и серьезно относимся к каждому обращению.