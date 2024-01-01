На Прикарпатье свободно продавали поддельные "права" и "техпаспорта"

В поле зрения департамента внутренней безопасности нацполиции попала группа лиц из Ивано-Франковской области, которая занималась изготовлением и сбытом фальшивых документов. Предлагали фальшивые водительские удостоверения, свидетельства о регистрации транспортных средств.

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Рекламировали свои услуги в одной из социальных сетей, там же и принимали заказы на изготовление поддельного продукта. Стоимость изготовления зависела от сложности работы. Процесс занимал от 5 до 10 дней. Среди поддельных злоумышленниками документов – водительские удостоверения, свидетельства о регистрации транспортных средств, вида на постоянное проживание, паспорта.

Главным фигурантам уже объявлено о подозрении. За содеянное они могут понести уголовную ответственность.