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На Прикарпатье свободно продавали поддельные "права" и "техпаспорта"

Оперативники департамента внутренней безопасности нацполиции ликвидировали схему сбыта поддельных документов на Прикарпатье.
Выявлены злоумышленники, которые продавали поддельные "права" и "техпаспорта" - Auto24

ФОТО: ДВБ|

Поддельные "права" и "техпаспорта"

Евгений Гудущан
logo26 июля, 16:10
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В поле зрения департамента внутренней безопасности нацполиции попала группа лиц из Ивано-Франковской области, которая занималась изготовлением и сбытом фальшивых документов. Предлагали фальшивые водительские удостоверения, свидетельства о регистрации транспортных средств.

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Рекламировали свои услуги в одной из социальных сетей, там же и принимали заказы на изготовление поддельного продукта. Стоимость изготовления зависела от сложности работы. Процесс занимал от 5 до 10 дней. Среди поддельных злоумышленниками документов – водительские удостоверения, свидетельства о регистрации транспортных средств, вида на постоянное проживание, паспорта.

Главным фигурантам уже объявлено о подозрении. За содеянное они могут понести уголовную ответственность.

#Автособытие #Новости