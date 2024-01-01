На Прикарпатті вільно продавали підроблені "права" та "техпаспорти"

У поле зору департаменту внутрішньої безпеки нацполіції потрапила група осіб з Івано-Франківщини, яка займалася виготовленням і збутом фальшивих документів. Пропонували фальшиві водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів.

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Рекламували свої послуги в одній із соціальних мереж, там же і приймали замовлення на виготовлення підробленого продукту. Вартість виготовлення залежала від складності роботи. Процес займав від 5 до 10 днів. Серед підроблених зловмисниками документів – водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, посвідки на постійне проживання, паспорти.

Головним фігурантам вже оголошено про підозру. За вчинене вони можуть понести кримінальну відповідальність.