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В Мукачево зловили "бігунка", який "вирішував питання" з "правами" та переоформленням авто

Оперативники ДВБ Нацполіції припинили злочинні схеми в сервісних центрах МВС. Цього разу у якості «рішали» затримали колишнього співробітника правоохоронних органів.
У Мукачево зтримали ділка, який вирішував питання з "правами" та переоформленням авто - Auto24
Євген Гудущан
logo26 червня, 16:30
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43-річна мешканка Мукачева за 250 доларів обіцяла охочим допомогти успішно скласти практичний іспит з водіння. Оперативники Закарпатського управління ДВБ припинили протиправну діяльність жінки.

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На незаконних оборудках у одному з територіальних сервісних центрів оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ викрили колишнього міліціонера, який колись працював начальником МРЕВ ДАІ. Фігурант запевняв, що має знайомих у ТСЦ та може домовитись про успішну здачу іспитів з водіння.

Вирішити питання у місцевому ТСЦ обіцяв і 50 річний мешканець Ковеля. Аферист пропонував свою допомогу у переоформленні автівок та складанні іспитів з водіння. Оперативники Волинського управління ДВБ затримали фігуранта «на гарячому».

За незаконні оборудки фігуранти понесуть кримінальну відповідальність.

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