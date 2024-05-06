Трьом мешканцям Дніпропетровщини інкриміновано зловживання впливом. Вони допомагали кандидатам у водії незаконно отримувати посвідчення водія.

Оперативники Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції викрили трьох мешканців Кривого Рогу на незаконних оборудках у Сервісних центрах МВС.

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Ділки підшукували охочих без проблем скласти іспити на право керувати авто та пропонували їм свою допомогу. Вони переконували майбутніх водіїв, що мають дружні стосунки з керівництвом ТСЦ, а тому гарантують позитивний результат.

Слідчі поліції Дніпропетровщини вручили фігурантам підозри у зловживанні впливом. Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.