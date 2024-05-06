Трем жителям Днепропетровской области инкриминируется злоупотребление влиянием. Они помогали кандидатам в водители незаконно получать водительское удостоверение.

Оперативники Днепропетровского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции разоблачили трех жителей Кривого Рога на незаконных сделках в Сервисных центрах МВД.

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Дельцы подыскивали желающих без проблем сдать экзамены на право управлять авто и предлагали им свою помощь. Они убеждали будущих водителей, что имеют дружеские отношения с руководством ТСЦ, а потому гарантируют положительный результат.

Следователи полиции Днепропетровщины вручили фигурантам подозрения в злоупотреблении влиянием. Им грозит до пяти лет лишения свободы.