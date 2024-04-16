Оперативники массово пресекают деятельность лиц, которые обещают "решать вопросы" в сервисных центрах МВД и коррумпированных сотрудников ТСЦ. Уже состоялся ряд задержаний, главные фигуранты получили подозрения и должны предстать перед судом.

Оперативники Львовского управления Департамента внутренней безопасности во взаимодействии со следователями полиции Львовщины задокументировали "бегунка" в одном из территориальных сервисных центров Львовщины. Мужчина взял деньги за влияние на решение сотрудника ТСЦ по ускорению процесса регистрации автомобиля.

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В Ужгороде двое сообщников, один из которых работник местной автошколы, убедили мужчину, что в случае непредоставления им 300 долларов – тот не сдаст практический экзамен по вождению. По плану мужчин выпускник автошколы должен был получить положительную оценку только после пересдачи практической части во второй раз. Это позволяло не привлекать внимание к механизму наживы.

Оперативники Закарпатского управления ДВБ и следователи областной полиции задержали сообщников при попытке провернуть очередную сделку.

На Тернопольщине на махинациях с водительскими удостоверениями попался бывший сотрудник правоохранительных органов. Пенсионер решил организовать некую "прибавку" к пенсии и взялся на общественных началах помогать слушателям местной автошколы получать водительские права. Он обещал воспользоваться своими связями в ТСЦ, чтобы те успешно сдали практические экзамены по вождению. Свою "работу" оценил в 12 тысяч гривен.

Задержали бывшего милиционера во время получения средств работники Тернопольского управления ДВБ и следователи ГУНП в Тернопольской области.

Сейчас всем фигурантам вручены подозрения по ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Если вина будет доказана им грозит штраф от 17 тысяч гривен. Максимальное наказание инкриминируемой статьи – до восьми лет лишения свободы. Дальнейшую судьбу "решал" должен решить суд.

Также на злоупотреблении влиянием в ТСЦ разоблачены столичные жители. Фигуранты обещали повлиять на сотрудников столичного сервисного центра МВД для легкого получения водительского удостоверения. Им уже сообщено о подозрении.

38-летний мужчина за 12 тысяч гривен гарантировал помощь в получении положительной оценки на практическом экзамене по вождению. Его задержали после зачисления денег на банковский счет. Второй, сотрудник правоохранительного органа, обещал знакомому договориться с должностными лицами ТСЦ Киева для беспроблемной сдачи водительских экзаменов на категории, позволяющие управлять грузовым транспортом.

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Обоим фигурантам уже сообщено о подозрении по ч.2 ст. 369 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от 34 тысяч гривен. Максимальное наказание – до 5 лет лишением свободы.

Кроме того, в помещении ТСЦ проведены обыски. В рамках мероприятий изъяты записи видеонаблюдения и служебная документация. Проверяется вероятная причастность и других работников ТСЦ к незаконным махинациям. Следствие продолжается.

Начальник ТСЦ в Черниговской области требовал средства за выдачу водительского удостоверения. Кроме того, заставлял подчиненных работать по такой же схеме, а в случае отказа – угрожал уволить. Деятельность чиновника прекратили оперативники ДВБ. Фигуранта задержали и вручили подозрение.

Оперативники ДВБ совместно со следователями полиции Киевской области провели ряд мероприятий для документирования деятельности фигуранта. Сразу после передачи ему 10 тысяч гривен начальник ТСЦ был задержан.

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Как считают полицейские, начальник ТСЦ лично руководил коррупционными процессами заведения – согласовывал суммы за покупку водительских удостоверений и предоставляя указание, каким сотрудникам и сколько денег нужно отдать будущим водителям. Но на этом деятельность фигуранта не завершалась. Он заставлял подчиненных-администраторов участвовать в коррупционном бизнесе. По его схеме, работники должны были брать неправомерную выгоду с будущих водителей, а если отказывались выполнять коррупционные установки – рисковали быть уволенными. Руководителю должны были предоставлять деньги за каждый успешно сданный теоретический и практический экзамен по вождению авто.

Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры должностному лицу объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. За организованную схему поборов во вверенном ему подразделении он может сесть в тюрьму на срок от пяти до десяти лет.