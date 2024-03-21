Количество фальшивых документов, выявленных в сервисных центрах МВД поражает. Почти каждую неделю появляются истории о выявленных во время предоставления услуг гражданам фальшивые водительские удостоверения.

В течение 2023 года в Одесской области было выявлено 8 поддельных документов. А с начала года это уже третий случай.

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В сервисный центр МВД №5149, города Подольск, поступили материалы о лишении 23-летнего жителя Одесской области права управления транспортными средствами. 2 октября 2023 года патрульные остановили водителя с признаками опьянения. Поэтому инспекторы составили на гражданина протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 130 КУоАП). 1 января 2024 года состоялось заседание Овидиопольского районного суда, на которое водитель не явился.

Администраторы проверили материалы и выяснили, что водительское удостоверение поддельное, а документ с таким номером и серией действительно существует, но выдавался другому лицу. На место вызвали оперативную группу полиции для изъятия водительского удостоверения. Теперь правоохранители в установленном законом порядке должны выяснить, откуда у него появился этот документ.

В главном сервисном центре МВД призывают граждан не пользоваться услугами мошенников и поддельными документами. Ведь за их использование предусмотрена ответственность по части 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины. Это наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

Если сомневаетесь в легитимности своего документа, проверить его возможно онлайн. На сайте Главного Сервисного центра МВД доступен электронный сервис проверка водительского удостоверения.