Международная доставка водительского удостоверения возможна уже в 27 странах мира.

С сегодняшнего дня эта услуга доступна также в Швеции, Грузии, Португалии, Греции и Норвегии.

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Почти пять месяцев назад запустили сервис, чтобы украинцы за рубежом имели возможность обменять водительские документы. Без лишней бюрократии и очередей.

Оформить заявку можно через Кабинет водителя. На сегодня украинские граждане обменяли более 5 тысяч водительских документов с помощью услуги международной доставки.