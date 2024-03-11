Международная доставка водительского удостоверения возможна уже в 27 странах мира.
С сегодняшнего дня эта услуга доступна также в Швеции, Грузии, Португалии, Греции и Норвегии.
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Почти пять месяцев назад запустили сервис, чтобы украинцы за рубежом имели возможность обменять водительские документы. Без лишней бюрократии и очередей.
Оформить заявку можно через Кабинет водителя. На сегодня украинские граждане обменяли более 5 тысяч водительских документов с помощью услуги международной доставки.