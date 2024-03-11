Міжнародна доставка посвідчення водія можлива вже у 27 країнах світу.

Відсьогодні ця послуга доступна також у Швеції, Грузії, Португалії, Греції та Норвегії.

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Майже п’ять місяців тому запустили сервіс, щоб українці за кордоном мали можливість обміняти водійські документи. Без зайвої бюрократії та черг.

Оформити заявку можна через Кабінет водія. На сьогодні українські громадяни обміняли понад 5 тисяч водійських документів за допомогою послуги міжнародної доставки.