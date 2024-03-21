Кількість фальшивих документів, виявлених в сервісних центрах МВС вражає. Майже кожного тижня з’являються історії про виявлені під час надання послуг громадянам фальшиві посвідчення водія.

Упродовж 2023 року в Одеській області було виявлено 8 підроблених документів. А з початку року це вже третій випадок.

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До сервісного центру МВС №5149 міста Подільськ надійшли матеріали про позбавлення 23-річного мешканця Одещини права керування транспортними засобами. 2 жовтня 2023 року патрульні зупинили водія з ознаками сп’яніння. Тож інспектори склали на громадянина протокол за керування транспортним засобом у стані сп’яніння (ч. 1 ст. 130 КУпАП). 1 січня 2024 року відбулося засідання Овідіопольського районного суду, на яке кермувальник не з’явився.

Адміністратори перевірили матеріали та з’ясували, що посвідчення водія підроблене, а документ з таким номером та серією дійсно існує, але видавався іншій особі. На місце викликали оперативну групу поліції для вилучення посвідчення водія. Тепер правоохоронці у встановленому законом порядку мають з’ясувати, звідки у нього з’явився цей документ.

У головному сервісному центрі МВС закликають громадян не користуватись послугами шахраїв та підробленими документами. Адже за їх використання передбачено відповідальність за частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України. Це карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Якщо сумніваєтесь у легітимності свого документа, перевірити його можливо онлайн. На сайті Головного Сервісного центру МВС доступний електронний сервіс перевірка посвідчення водія.