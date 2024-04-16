Оперативники ДВБ масово припиняють діяльність осіб, які обіцяють "вирішувати питання" у сервісних центрах МВС та самих співробітників ТСЦ. Вже відбулась низка затримань, головні фігуранти отримали підозри та мають постати перед судом.

Оперативники Львівського управління Департаменту внутрішньої безпеки у взаємодії з слідчими поліції Львівщини задокументували «бігунка» в одному з територіальних сервісних центрів Львівщини. Чоловік взяв гроші за вплив на рішення співробітника ТСЦ щодо пришвидшення процесу реєстрації автомобіля.

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В Ужгороді двоє спільників, один з яких працівник місцевої автошколи, переконали чоловіка, що у разі ненадання їм 300 доларів, той не складе практичний іспит з водіння. За планом, чоловіків випускник автошколи мав отримати позитивну оцінку лише після перездачі практичної частини вдруге. Це дозволяло не привертати увагу до механізму наживи.

Оперативники Закарпатського управління ДВБ та слідчі обласної поліції затримали спільників під час спроби провернути чергову оборудку.

На Тернопільщині на махінаціях з водійськими посвідченнями попався колишній співробітник правоохоронних органів. Пенсіонер вирішив організувати таку собі «надбавку» до пенсії та взявся на громадських засадах допомагати слухачам місцевої автошколи отримувати водійські права. Він обіцяв скористатися своїми зв’язками у ТСЦ, щоб ті успішно склали практичні іспити з водіння. Свою «роботу» оцінив у 12 тисяч гривень.

Затримали колишнього правоохоронця під час отримання коштів працівники Тернопільського управління ДВБ та слідчі ГУНП в Тернопільській області.

Наразі всім фігурантам вручені підозри за ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Якщо вина буде доведена, їм загрожує штраф від 17 тисяч гривень. Максимальне покарання інкримінованої статті – до восьми років позбавлення волі. Подальшу долю «рішал» має вирішити суд.

Також на зловживанні впливом у ТСЦ викрито столичних мешканців. Фігуранти обіцяли вплинути на співробітників столичного сервісного центру МВС для легкого отримання водійського посвідчення. Їм вже повідомлено про підозру.

38-річний чоловік за 12 тисяч гривень гарантував допомогу в отриманні позитивної оцінки на практичному іспиті з водіння. Його затримали після зарахування грошей на банківський рахунок. Другий, співробітник правоохоронного органу, обіцяв знайомому домовитись із службовими особами ТСЦ Києва для безпроблемної здачі водійських іспитів на категорії, що дозволяють керувати вантажним транспортом.

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Обом фігурантам вже повідомлено про підозру за ч.2 ст. 369 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 34 тисяч гривень. Максимальне покарання – до 5 років позбавленням волі.

Крім того, у приміщені ТСЦ проведено обшуки. У межах заходів вилучено записи відеоспостереження та службову документацію. Перевіряється імовірна причетність й інших працівників ТСЦ до незаконних махінацій. Слідство триває.

Начальник ТСЦ у Чернігівській області вимагав кошти за видачу посвідчення водія. Крім того, змушував підлеглих працювати за такою ж схемою, а у разі відмови – погрожував звільнити. Діяльність посадовця припинили оперативники ДВБ. Фігуранта затримали та вручили підозру.

Оперативники ДВБ спільно із слідчими поліції Київської області провели низку заходів для документування діяльності фігуранта. Одразу після передачі йому 10 тисяч гривень начальника ТСЦ було затримано.

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Як вважають поліцейські, начальник ТСЦ особисто керував корупційними процесами закладу – погоджував суми за купівлю посвідчень водія та надаючи вказівку, яким співробітникам і скільки грошей потрібно віддати майбутнім водіям. Але на цьому діяльність фігуранта не завершувалася. Він змушував підлеглих-адміністраторів брати участь у корупційному бізнесі. За його схемою, працівники мали брати неправомірну вигоду з майбутніх водіїв, а якщо відмовлялися виконувати корупційні настанови – ризикували бути звільненими. Керівнику мали надавати гроші за кожен успішно складений теоретичний та практичний іспит з водіння авто.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури посадовцю оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. За організовану схему поборів у ввіреному йому підрозділі він може сісти до в’язниці на строк від п’яти до десяти років.