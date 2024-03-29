Чинні в Україні штрафи за перевищення швидкості є неадекватні порівняно з європейськими, - вважають в МВС. Однак, як штрафи корелюються з рівнем доходів громадян у міністерстві не зазначають.

Заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко вважає, що діючі штрафи за перевищення швидкості неадекватні, порівняно із штрафами в Європі, однак підвищення їх не планується. Про це Тимченко сказав в інтервʼю Українським Новинам, повідомляє АutoСonsulting.

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"Одразу скажу, що станом на сьогодні ми не плануємо збільшувати штрафи за порушення ПДР чи ініціювати таке питання. Але якщо порівнювати штрафи в Європі за перевищення швидкості з тими, які у нас, то це непорівнянні суми й неадекватні з тими порушеннями, які вчиняються. Чому тут в Україні людина порушує ПДР, а в Європі ні? Менталітет? Ні. Перше – невідворотність покарання і розуміння того, що якщо ти скоїв порушення, то тобі не дозволять перетнути кордон, поки ти не сплатиш штраф, який доволі великий. Тому, краще їхати спокійно та не порушувати правила", - вважає Тимченко.

Він зазначив, що камери відеоспостереження створені для фіксації саме адміністративних і кримінальних правопорушень. Тобто, за його словами, звичайні громадяни, законослухняні - взагалі не цікаві камерам відеоспостереження, їх немає в базах розшуку, їхні фотографії не будуть співставлятися з тими метаданими громадян, які потрапляють на камери як підозрювані. Однак, як тільки вони порушать закон, одразу буде можливість встановити їх.

Нагадаємо, що в 2023 році українським водіям виписали понад шість мільйонів штрафів за порушення правил дорожнього руху.