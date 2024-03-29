Действующие в Украине штрафы за превышение скорости являются неадекватными по сравнению с европейскими, — считают в МВД. О том, как штрафы сопоставляются с уровнем доходов граждан в министерстве не упоминают.

Заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко считает, что действующие штрафы за превышение скорости неадекватны, по сравнению со штрафами в Европе, однако повышение их не планируется. Об этом Тимченко сказал в интервью Українським Новинам, сообщает АцтоСonsulting.

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"Сразу скажу, что на сегодня мы не планируем увеличивать штрафы за нарушение ПДД или инициировать такой вопрос. Но если сравнивать штрафы в Европе за превышение скорости с теми, которые действуют в Украине, то это несопоставимые суммы и неадекватные с совершаемыми нарушениями. Почему здесь в Украине человек нарушает ПДД, а в Европе нет? Менталитет? Нет. Первое – неотвратимость наказания и понимание того, что если ты совершил нарушение, то тебе не позволят пересечь границу, пока ты не оплатишь штраф, который довольно большой. Поэтому, лучше ехать спокойно и не нарушать правила", – считает Тимченко.

Он отметил, что камеры видеонаблюдения созданы для фиксации именно административных и уголовных правонарушений. То есть, по его словам, обычные граждане, законопослушные – вообще не интересны камерам видеонаблюдения, их нет в базах розыска, их фотографии не будут сопоставляться с теми метаданными граждан, которые попадают на камеры как подозреваемые. Однако, как только они нарушат закон, сразу будет возможность установить их.

Напомним, что в 2023 году украинским водителям выписали более шести миллионов штрафов за нарушение правил дорожного движения.