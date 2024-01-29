В течение 2023 года полицейские выписали украинским водителям более шести миллионов постановлений за нарушение правил дорожного движения.

За прошлый год полиция оштрафовала 6 050 111 водителей. Достаточно большое количество штрафов было оформлено с помощью камер контроля скорости.

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В течение 2023г. в сфере безопасности дорожного движения полицейские составили 3 487 723 материала (в не автоматическом режиме).

С помощью камер контроля скорости, в течение 2023 года было вынесено 2 562 388 постановлений. В настоящее время на дорогах установлено 265 таких камер.