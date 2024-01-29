В Украине в прошлом году наблюдался значительный рост аварий. Аварийность увеличилась почти на 27%.
За 2023 год в Украине произошло 23 642 ДТП с пострадавшими, в которых погибли 3053 человека и 29 502 травмированы. Общее количество аварий выросло на 26, 9% по сравнению с 2022 годом.
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Основными причинами ДТП стали:
- превышение безопасной скорости– 9215
- нарушение правил маневрирования– 5191
- нарушение правил проезда перекрестков– 2014
- нарушение правил проезда пешеходных переходов– 642
- несоблюдение дистанции– 1148
- управление транспортным средством в состоянии опьянения– 942
- переход пешеходов в неустановленном месте– 781
- превышение установленной скорости– 642
- выезд на полосу встречного движения– 470
- нарушение правил предоставления беспрепятственного проезда– 290
Больше людей погибает из-за:
- столкновение (41 %);
- наезд на пешехода (28%);
- наезд на препятствие (12%).