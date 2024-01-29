В Украине в прошлом году наблюдался значительный рост аварий. Аварийность увеличилась почти на 27%.

За 2023 год в Украине произошло 23 642 ДТП с пострадавшими, в которых погибли 3053 человека и 29 502 травмированы. Общее количество аварий выросло на 26, 9% по сравнению с 2022 годом.

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Основными причинами ДТП стали:

превышение безопасной скорости– 9215 нарушение правил маневрирования– 5191 нарушение правил проезда перекрестков– 2014 нарушение правил проезда пешеходных переходов– 642 несоблюдение дистанции– 1148 управление транспортным средством в состоянии опьянения– 942 переход пешеходов в неустановленном месте– 781 превышение установленной скорости– 642 выезд на полосу встречного движения– 470 нарушение правил предоставления беспрепятственного проезда– 290

Больше людей погибает из-за: