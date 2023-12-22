В полиции главной причиной аварийности называют превышение "безопасной скорости", в то время, как штрафуют водителей за превышение "установленной скорости". В чем же разница между этими двумя понятиями?

Украинские Правила дорожного движения содержат следующее определение: безопасная скорость - скорость, при которой водитель имеет возможность безопасно управлять транспортным средством и контролировать его движение в конкретных дорожных условиях.

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"Установленная скорость" регламентируется правилами и дорожными знаками. Согласно пункту 12.9 б) ПДД водителю запрещается превышать максимальную скорость, указанную в пунктах 12.4-12.7, на участке дороги, где установлены дорожные знаки 3.29, 3.31, или на транспортном средстве, на котором установлен опознавательный знак в соответствии с подпунктом "и" пункта 30.3 этих Правил.

Проще говоря "безопасную скорость" водитель определяет самостоятельно, а "установленная скорость" регламентируется Правилами дорожного движения.

По официальной статистике МВД самой распространенной причиной ДТП является превышение "безопасной скорости". Превышение "разрешенной скорости" находится на восьмой позиции в рейтинге причин ДТП.

За 11 месяцев текущего года в Украине произошло 8 448 аварий из-за превышения "безопасной скорости" и 609 из-за превышения "установленной скорости".

За превышение "установленной скорости" предусмотрена административная ответственность: